Risultati della Conference League dalla quarta giornata: Due squadre confermate qualificate
La UEFA Conference League sta per concludersi e due squadre hanno già confermato la qualificazione.
La UEFA Conference League ha completato due terzi della fase di campionato, con la quarta giornata, e nessuna squadra ha raggiunto tutti i 12 punti dopo il pareggio 2-2 tra Samsunspor (dalla Turchia) e il Breidablik (dall'Islanda). Tuttavia, questo è comunque sufficiente per permettere al Samsunspor di essere in cima alla classifica e di essere uno dei primi due a qualificarsi per la fase successiva, insieme allo Strasbourg, che ha battuto il Crystal Palace 2-1.
La squadra di Londra scende al 18º posto con due vittorie e due sconfitte, quindi lotterà per finire meglio del 24° posto per evitare l'eliminazione. Il Rayo Vallecano, di Madrid, subì la sua prima sconfitta, 2-1 contro lo Slovan Bratislava.
Questi sono i risultati della Giornata 4 della UEFA Conference League:
- AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
- Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
- Zrinjski 2-1 Häcken
- Lech Poznań 2-0 Losanna-Sport
- Omonoia 2-0 Dynamo Kyiv
- Raków 4-1 SK Rapid
- Sigma Olomouc 2-1 Celje
- Universitatea Craiova 1-0 Mainz
- Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
- Aberdeen 1-1 Noah
- Fiorentina 0-1 AEK Atene
- Breidablik 2-2 Samsunspor
- Drita 1-0 Shkëndija
- Rijeka 0-0 AEK Larnaca
- Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio
- Legia Varsava 0-1 Sparta Praha
- Strasburgo 2-1 Crystal Palace
- Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk
Quando termina la fase di lega della Conference League?
La UEFA Conference League termina la fase di campionato prima dell'Europa League e della Champions League. La penultima giornata è giovedì 11 dicembre, e poi tutto si conclude una settimana dopo, in una giornata unificata il 18 dicembre, con tutte le partite che iniziano alle 21 CET, alle 20 GMT.