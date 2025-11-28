Risultati della Conference League dalla quarta giornata: Due squadre confermate qualificate

HQ

La UEFA Conference League ha completato due terzi della fase di campionato, con la quarta giornata, e nessuna squadra ha raggiunto tutti i 12 punti dopo il pareggio 2-2 tra Samsunspor (dalla Turchia) e il Breidablik (dall'Islanda). Tuttavia, questo è comunque sufficiente per permettere al Samsunspor di essere in cima alla classifica e di essere uno dei primi due a qualificarsi per la fase successiva, insieme allo Strasbourg, che ha battuto il Crystal Palace 2-1.

La squadra di Londra scende al 18º posto con due vittorie e due sconfitte, quindi lotterà per finire meglio del 24° posto per evitare l'eliminazione. Il Rayo Vallecano, di Madrid, subì la sua prima sconfitta, 2-1 contro lo Slovan Bratislava.

Questi sono i risultati della Giornata 4 della UEFA Conference League:



AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne



Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps



Zrinjski 2-1 Häcken



Lech Poznań 2-0 Losanna-Sport



Omonoia 2-0 Dynamo Kyiv



Raków 4-1 SK Rapid



Sigma Olomouc 2-1 Celje



Universitatea Craiova 1-0 Mainz



Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano



Aberdeen 1-1 Noah



Fiorentina 0-1 AEK Atene



Breidablik 2-2 Samsunspor



Drita 1-0 Shkëndija



Rijeka 0-0 AEK Larnaca



Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio



Legia Varsava 0-1 Sparta Praha



Strasburgo 2-1 Crystal Palace



Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk



Quando termina la fase di lega della Conference League?

La UEFA Conference League termina la fase di campionato prima dell'Europa League e della Champions League. La penultima giornata è giovedì 11 dicembre, e poi tutto si conclude una settimana dopo, in una giornata unificata il 18 dicembre, con tutte le partite che iniziano alle 21 CET, alle 20 GMT.