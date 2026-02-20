Risultati della Conference League dalle prime partite dei play-off a eliminazione diretta di giovedì

HQ

Giovedì si è conclusa la gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta della UEFA Conference League. Otto partite, e ci furono due pareggi; In quei casi, tutto sarà deciso la prossima settimana. Alcune squadre avranno un vantaggio significativo per la gara di ritorno, in particolare la Fiorentina, che travolse la Jagellonia 3-0, e il Lech Poznan, che travolse il KuPS 2-0.

Inoltre, Samsunspor, Noah, Celje e Rijeka portano un gol a loro favore prima della gara di ritorno. Questi sono stati i risultati delle partite di ieri:

Risultati delle partite della Conference League del 19 febbraio:



KuPS 0-2 Lech Poznan



Noah 1-0 AZ Alkmaar



Sigma Olomouc 1-1 Losanna



Zrinjski 1-1 Crystal Palace



Drita 2-3 Celje



Jagellonia 0-3 Fiorentina



Omonia 0-1 Rijeka



Shkëndija 0-1 Samsunspor



Ricordate che ci sono già otto squadre qualificate per gli ottavi di finale, in attesa delle partite dei rivali di questa settimana:



AEK Atene (GRE)



AEK Larnaca (CYP)



Magonza (GER)



Raków (POL)



Rayo Vallecano (ESP)



Shakhtar Donetsk (UKR)



Sparta Praha (CZE)



Strasburgo (FRA)



Seguiranno ottavi di finale dal 12 al 19 marzo, quarti di finale dal 9 al 16 aprile, semifinali il 30 aprile e 7 maggio, e la finale il 27 maggio a Lipsia. Segui l'Europa League quest'anno?