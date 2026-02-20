Gamereactor

Risultati della Conference League dalle prime partite dei play-off a eliminazione diretta di giovedì

Otto squadre saranno eliminate la prossima settimana, ma alcune sono già sull'orlo di una scogliera...

Giovedì si è conclusa la gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta della UEFA Conference League. Otto partite, e ci furono due pareggi; In quei casi, tutto sarà deciso la prossima settimana. Alcune squadre avranno un vantaggio significativo per la gara di ritorno, in particolare la Fiorentina, che travolse la Jagellonia 3-0, e il Lech Poznan, che travolse il KuPS 2-0.

Inoltre, Samsunspor, Noah, Celje e Rijeka portano un gol a loro favore prima della gara di ritorno. Questi sono stati i risultati delle partite di ieri:

Risultati delle partite della Conference League del 19 febbraio:


  • KuPS 0-2 Lech Poznan

  • Noah 1-0 AZ Alkmaar

  • Sigma Olomouc 1-1 Losanna

  • Zrinjski 1-1 Crystal Palace

  • Drita 2-3 Celje

  • Jagellonia 0-3 Fiorentina

  • Omonia 0-1 Rijeka

  • Shkëndija 0-1 Samsunspor

Ricordate che ci sono già otto squadre qualificate per gli ottavi di finale, in attesa delle partite dei rivali di questa settimana:


  • AEK Atene (GRE)

  • AEK Larnaca (CYP)

  • Magonza (GER)

  • Raków (POL)

  • Rayo Vallecano (ESP)

  • Shakhtar Donetsk (UKR)

  • Sparta Praha (CZE)

  • Strasburgo (FRA)

Seguiranno ottavi di finale dal 12 al 19 marzo, quarti di finale dal 9 al 16 aprile, semifinali il 30 aprile e 7 maggio, e la finale il 27 maggio a Lipsia. Segui l'Europa League quest'anno?

