Risultati della Conference League dalle prime partite dei play-off a eliminazione diretta di giovedì
Otto squadre saranno eliminate la prossima settimana, ma alcune sono già sull'orlo di una scogliera...
Giovedì si è conclusa la gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta della UEFA Conference League. Otto partite, e ci furono due pareggi; In quei casi, tutto sarà deciso la prossima settimana. Alcune squadre avranno un vantaggio significativo per la gara di ritorno, in particolare la Fiorentina, che travolse la Jagellonia 3-0, e il Lech Poznan, che travolse il KuPS 2-0.
Inoltre, Samsunspor, Noah, Celje e Rijeka portano un gol a loro favore prima della gara di ritorno. Questi sono stati i risultati delle partite di ieri:
Risultati delle partite della Conference League del 19 febbraio:
- KuPS 0-2 Lech Poznan
- Noah 1-0 AZ Alkmaar
- Sigma Olomouc 1-1 Losanna
- Zrinjski 1-1 Crystal Palace
- Drita 2-3 Celje
- Jagellonia 0-3 Fiorentina
- Omonia 0-1 Rijeka
- Shkëndija 0-1 Samsunspor
Ricordate che ci sono già otto squadre qualificate per gli ottavi di finale, in attesa delle partite dei rivali di questa settimana:
- AEK Atene (GRE)
- AEK Larnaca (CYP)
- Magonza (GER)
- Raków (POL)
- Rayo Vallecano (ESP)
- Shakhtar Donetsk (UKR)
- Sparta Praha (CZE)
- Strasburgo (FRA)
Seguiranno ottavi di finale dal 12 al 19 marzo, quarti di finale dal 9 al 16 aprile, semifinali il 30 aprile e 7 maggio, e la finale il 27 maggio a Lipsia. Segui l'Europa League quest'anno?