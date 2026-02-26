Risultati della Conference League di giovedì, chi si è qualificato per gli ottavi di finale?

HQ

Dopo le Champions Leagne e l'Europa League, anche la Conference League pone fine alla fase di play-off a eliminazione diretta. Dopo il match a eliminazione diretta a due andate giocato la scorsa settimana e questa settimana, ecco i risultati complessivi:

Risultati della Conference League dai play-off a eliminazione diretta



ACF Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (Fiorentina vince 5-4 complessivo)



NK Celje 3-2 Drita Gjilan (Celje vince 6-4 nel complessivo)



HNK Rijeka 3-1 Omonia Nicosia (Rijeka vince 4-1 nel complessivo)



Samsunspor 4-0 KF Shkëndija Tetovo (Samsunspor vince 5-0 complessivo)



AZ Alkmaar 4-0 FC Noah (AZ Alkmaar vince 4-1 complessivo)



Crystal Palace 2-0 Zrinjski Mostar (Crystal Palace vince 3-1 complessivo)



Lausanne-Sport 1-2 Sigma Olomouc (Sigma Olomouc vince 3-2 nel complessivo)



Lech Poznań 1-0 KuPS Kuopio (Lech Poznań vince 3-0 nel complessivo)



Queste otto squadre si uniscono ad AEK Atene, AEK Larnaca, Magonza 05, Raków Częstochowa, Rayo Vallecano, Shaktar Donetsk, Sparta Praga e Strasburgo per le ottavi di finale, e conosceranno i loro rivali nel sorteggio di venerdì 27 febbraio alle 14:00 CET, 13:00 GMT. Ogni squadra ha solo due scelte per gli ottavi di finale, che decideranno il resto della competizione e i potenziali futuri rivali:



Rijeka vs. Raków Częstochowa/Strasburgo



Fiorentina vs. Raków Częstochowa/Strasburgo





Sigma Olomuc vs. Larnaca/Mainz



Crystal Palace vs. Larnaca/Mainz





Lech Poznań vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk



Samsunspor vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk





Celje vs. Sparta Praga/Atene



AZ Alkmaar vs. Sparta Praha/Atene



Dopo il sorteggio, gli ottavi di finale si giocheranno dal 12 al 19 marzo, i quarti di finale dal 9 al 16 aprile, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale il 27 maggio a Lipsia. Segui la Conference League quest'anno?