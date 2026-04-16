Risultati della Conference League: molto dramma ma solo una rimonta nei quarti di finale

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La UEFA Conference League ha completato i quarti di finale, e Shakhtar Donetsk, Rayo Vallecano e Crystal Palace si sono qualificati grazie ai grandi risultati dell'andata, nonostante nessuno dei due abbia vinto oggi. Esatto: il Rayo Vallecano ha perso 3-1 contro l'AEK Atene, il Crystal Palace ha perso 2-1 contro la Fiorentina, e lo Shakhtar Donetsk ha pareggiato 2-2 contro l'AZ Alkmaar, ma tutti e tre si sono qualificati in semifinale con il risultato complessivo.

L'eccezione è Strasburgo: la squadra francese è passata da 2-0 nella prima settimana contro il Mainz, a una sorprendente vittoria per 4-0, per poi affrontare il Rayo Vallecano in semifinale. Il Crystal Palace, favorito per il titolo secondo molti, affronterà l'ucraino Shakhtar Donetsk in semifinale entro la fine del mese. La finale della UEFA Conference League a Lipsia, ma nessuna squadra tedesca sarà presente il 27 maggio.



AZ Alkmaar vs. Shakhtar Donetsk: 2-2 (2-5 complessivo)



AEK Atene vs Rayo Vallecano: 3-1 (complessivo 3-4)



Strasburgo vs Monogonza: 4-0 (complessivo 4-2)



Fiorentina vs Crystal Palace: 2-1 (complessivo 2-4)

