Risultati della UEFA Europa League dal ritorno dei quarti di finale: Aston Villa, Forest, sorpresa per il Betis

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Nottingham Forest, Aston Villa, Braga e SC Freiburg sono i quattro semifinalisti della UEFA Europa League 2025/26, dopo che Celta de Vido, Real Betis, Bologna e Porto sono stati eliminati nei quarti di finale di giovedì. Friburgo e Aston Villa erano i favoriti, travolgendo sia nel primo ritorno che nel ritorno: Friburgo batté il Celta 3-1, 6-1 complessivo; mentre l'Aston Villa ha battuto il Bologna 4-0, 7-1 nel complessivo.

Il Nottingham Forest è stato fortunato quando il Porto si è ritrovato con dieci giocatori dopo soli otto minuti: un gol di Morgan Gibbs-White ha portato la squadra inglese in semifinale, vincendo 1-0, 2-1 complessivo.

La sorpresa è stata il Betis: dopo l'1-1 all'andata, la squadra di Siviglia ha segnato due gol nel primo tempo... ma Braga ha risposto, e la partita è passata da 2-0 a 2-4. Il Betis, finalista lo scorso anno nella Conference League, viene eliminato.

Risultati di Europa League dal 16 aprile:



Celta Vigo vs. Friburgo: 1-3 (complessivo 1-6)



Real Betis vs. Braga: 2-4 (complessivo 3-5)



Nottingham Forest vs. Porto: 1-0 (complessivo 2-1)



Aston Villa vs. Bologna: 4-0 (complessivo 7-1)

