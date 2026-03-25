Risultati della UEFA Women's Champions League dai quarti di finale

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La gara d'andata della UEFA Women's Champions League si è conclusa con vittorie per Wolfsburg, Arsenal, Barcellona e Bayern Monaco, ben posizionati per confermare la qualificazione la prossima settimana. Chelsea, Lione e Manchester United possono ancora sperare in una rimonta, ma il Real Madrid può dire addio alla competizione di nuovo, dopo aver perso 6-2 contro il Barcellona in casa. La 23ª volta che il Barça batte il Real Madrid nel Clásico femminile, hanno perso solo una volta...

Questi sono i risultati dei quarti di finale della Women's Champions League di martedì e mercoledì:



Wolfsburg 1-0 Lione



Arsenal 3-1 Chelsea



Real Madrid 2-6 Barcellona



Manchester United 2-3 Bayern Monaco



Tempi per i quarti di finale di ritorno della Women's Champions League:

Mercoledì, 1 aprile



Bayern Monaco vs Manchester United: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Giovedì, 2 aprile



Barcellona vs Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



OL Lyonnes vs Wolfsburfg: 21:00 CET, 20:00 GMT



Le semifinali continueranno il 25/26 aprile e il 2/3 maggio, con la finale a Oslo il 23 maggio. Chi pensi vincerà la Women's Champions League quest'anno?