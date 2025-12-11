Risultati dell'Europa League dalla sesta giornata: chi si qualificherà stasera?

HQ

La UEFA Conference League ha disputato la giornata 6 su 8 della fase di campionato giovedì 11 dicembre, prima di andare in pausa invernale. I risultati riportano l'Aston Villa, grande favorita a vincere questa competizione secondo le analisi, alle prime tre: terza posizione, con 15 punti, stessa Las Lyon e Midtjylland, dopo cinque vittorie e una sconfitta. Il Real Betis, secondo classificato lo scorso anno in Conference League dopo aver perso contro il Chelsea, è quarto.

Infatti, le prime sei squadre, con 14 o 15 punti, hanno ottenuto la qualificazione per la fase successiva: Lione, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Friburgo e Ferencvaros. Le altre due squadre, Braga e Porto, con 13 punti, completano l'attuale top 8 della classifica: sono quelle che si qualificherebbero direttamente per gli ottavi di finale.

Dall'altra parte della classifica, Nice è già stato eliminato, avendo ottenuto zero punti, senza alcuna possibilità di raggiungere la 24ª posizione...

Risultati di Europa League dall'11 dicembre



Giovani Ragazzi 1-0 Lille



Dinamo Zagabria 1-3 Real Betis



Midtjylland 1-0 Genk



Utrecht 1-2 Nottingham Forest



Ferencváros 2-1 Rangers



Ludogorets 3-3 PAOK



Celta Vigo 1-2 Bologna



Bel 0-1 Braga



Sturm Graz 0-1 Stella Rossa Belgrado



Stoccarda 4-1 Maccabi Tel-Aviv



Basilea 1-2 Aston Villa



Celtic 0-3 Roma



Porto 2-1 Malmo



Lione 2-1 Vantaggio Eagles



FCSB 4-3 Feyenoord



SC Friburgo 1-0 RB Salisburgo



Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzen



Brann 0-4- Fenerbahçe



Europa League riprenderà solo il 22 gennaio, per la penultima giornata, seguita dall'ultima giornata il 28 gennaio, quando conosceremo le prime 8 squadre che si qualificano per gli ottavi di finale e le squadre tra le 9 e le 24 che giocheranno i play-off a eliminazione diretta a febbraio.

