Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Risultati dell'Europa League dalla sesta giornata: chi si qualificherà stasera?

Sei squadre si qualificano per la fase successiva: Lione, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Friburgo e Ferencvaros.

HQ

La UEFA Conference League ha disputato la giornata 6 su 8 della fase di campionato giovedì 11 dicembre, prima di andare in pausa invernale. I risultati riportano l'Aston Villa, grande favorita a vincere questa competizione secondo le analisi, alle prime tre: terza posizione, con 15 punti, stessa Las Lyon e Midtjylland, dopo cinque vittorie e una sconfitta. Il Real Betis, secondo classificato lo scorso anno in Conference League dopo aver perso contro il Chelsea, è quarto.

Infatti, le prime sei squadre, con 14 o 15 punti, hanno ottenuto la qualificazione per la fase successiva: Lione, Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, SC Friburgo e Ferencvaros. Le altre due squadre, Braga e Porto, con 13 punti, completano l'attuale top 8 della classifica: sono quelle che si qualificherebbero direttamente per gli ottavi di finale.

Dall'altra parte della classifica, Nice è già stato eliminato, avendo ottenuto zero punti, senza alcuna possibilità di raggiungere la 24ª posizione...

Risultati di Europa League dall'11 dicembre


  • Giovani Ragazzi 1-0 Lille

  • Dinamo Zagabria 1-3 Real Betis

  • Midtjylland 1-0 Genk

  • Utrecht 1-2 Nottingham Forest

  • Ferencváros 2-1 Rangers

  • Ludogorets 3-3 PAOK

  • Celta Vigo 1-2 Bologna

  • Bel 0-1 Braga

  • Sturm Graz 0-1 Stella Rossa Belgrado

  • Stoccarda 4-1 Maccabi Tel-Aviv

  • Basilea 1-2 Aston Villa

  • Celtic 0-3 Roma

  • Porto 2-1 Malmo

  • Lione 2-1 Vantaggio Eagles

  • FCSB 4-3 Feyenoord

  • SC Friburgo 1-0 RB Salisburgo

  • Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzen

  • Brann 0-4- Fenerbahçe

Europa League riprenderà solo il 22 gennaio, per la penultima giornata, seguita dall'ultima giornata il 28 gennaio, quando conosceremo le prime 8 squadre che si qualificano per gli ottavi di finale e le squadre tra le 9 e le 24 che giocheranno i play-off a eliminazione diretta a febbraio.

Segui UEFA Europa League quest'anno? Chi pensi vincerà quest'anno?

Risultati dell'Europa League dalla sesta giornata: chi si qualificherà stasera?
Mikolaj Barbanell / Shutterstock

This post is tagged as:

SportcalcioEuropa League


Caricamento del prossimo contenuto