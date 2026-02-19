Gamereactor

Risultati di Europa League dal 19 febbraio: squadre che sono "quasi" qualificate per gli ottavi di finale

Questi sono i risultati della gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta.

La gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta della UEFA Europa League si è conclusa, e alcune squadre hanno un piede e mezzo di vantaggio negli ottavi di finale il prossimo mese... mentre alcuni avrebbero avuto bisogno di un miracolo per entrare. Tra quelli pesantemente puniti oggi ci sono Celtic, Fenerbahçe e Dinamo Zagabria, con due o tre gol subiti in vista della gara di ritorno della prossima settimana.

Tuttavia, Nottingham Forest, Stoccarda, Ludogorets, Genk, Celta Vigo, Bologna e Crvena zvezda avranno il vantaggio nella seconda parte dello spareggio a eliminazione diretta, che si giocherà giovedì prossimo, 26 febbraio.

Questi sono i risultati delle partite di UEFA Europa League del 19 febbraio:


  • PAOK 1-2 Celta Vigo

  • Brann 0-1 Bologna

  • Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest

  • Dinamo Zagabria 1-3 Genk

  • Ludogorets 2-1 Ferencváros

  • LOSC 0-1 Crvena zvezda

  • Celtic 1-4 Stoccarda

  • Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen

Seguiranno ottavi di finale dal 12 al 19 marzo, quarti di finale dal 9 al 16 aprile, semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale si terrà il 20 maggio a Istanbul. Segui l'Europa League quest'anno?

