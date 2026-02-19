Risultati di Europa League dal 19 febbraio: squadre che sono "quasi" qualificate per gli ottavi di finale

HQ

La gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta della UEFA Europa League si è conclusa, e alcune squadre hanno un piede e mezzo di vantaggio negli ottavi di finale il prossimo mese... mentre alcuni avrebbero avuto bisogno di un miracolo per entrare. Tra quelli pesantemente puniti oggi ci sono Celtic, Fenerbahçe e Dinamo Zagabria, con due o tre gol subiti in vista della gara di ritorno della prossima settimana.

Tuttavia, Nottingham Forest, Stoccarda, Ludogorets, Genk, Celta Vigo, Bologna e Crvena zvezda avranno il vantaggio nella seconda parte dello spareggio a eliminazione diretta, che si giocherà giovedì prossimo, 26 febbraio.

Questi sono i risultati delle partite di UEFA Europa League del 19 febbraio:



PAOK 1-2 Celta Vigo



Brann 0-1 Bologna



Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest



Dinamo Zagabria 1-3 Genk



Ludogorets 2-1 Ferencváros



LOSC 0-1 Crvena zvezda



Celtic 1-4 Stoccarda



Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen



Seguiranno ottavi di finale dal 12 al 19 marzo, quarti di finale dal 9 al 16 aprile, semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale si terrà il 20 maggio a Istanbul. Segui l'Europa League quest'anno?