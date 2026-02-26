Risultati di Europa League di giovedì, chi si è qualificato per gli ottavi di finale?

HQ

Le squadre di Europa League hanno terminato le partite della fase di play-off a eliminazione diretta, e queste otto nuove squadre si uniscono alle altre otto che si sono qualificate attraverso la fase di campionato il mese scorso. Dopo la partita a eliminazione diretta disputata la scorsa settimana e questa settimana, questi sono i risultati complessivi:

Risultati della Europa League dai play-off a eliminazione diretta



Ferencváros 2-0 Ludogorets Razgrad (Ferencváros vince 3-2 nel complessivo)



Stella Rossa Belgrado 0-2 Lille (Lille vince 2-1 complessivo)



Genk 3-3 Dinamo Zagabria (Genk vince 6-4 complessivo dopo i tempi supplementari)



VfB Stoccarda 0-1 Celtic (Stoccarda vince 4-2 complessivo)



Viktoria Plzeň 1-1 Panathinaikos (Panathinaikos vince ai rigori dopo il 3-3 complessivo)



Bologna 1-0 SK Brann (Bologna vince 2-0 complessivo)



Celta Vigo 1-0 PAOK (Celta vince 3-1 complessivo)



Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe (Forest vince 4-2 nel complessivo)



Queste otto squadre si uniscono ad Aston Villa, Braga, Friburgo, Lione, Midtjylland, Porto, Real Betis e Roma per le ottavi di finale, e conosceranno i loro rivali nel sorteggio di venerdì 27 febbraio alle 13:00 CET, 12:00 GMT. Ci sono solo due opzioni per ogni squadra, le seguenti:



Ferencvaros contro Porto o Braga



Stoccarda contro Porto o Braga





Panathinaikos contro Midtjylland o Betis



Nottingham Forest vs. Midtjylland o Betis





Genk vs. Friburgo o Roma



Bologna vs. Friburgo o Roma





Celta vs. Lione o Aston Villa



Lille vs. Lione o Aston Villa



Dopo il sorteggio, gli ottavi di finale si giocheranno dal 12 al 19 marzo, i quarti di finale dal 9 al 16 aprile, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale si terrà il 20 maggio a Istanbul. Segui l'Europa League quest'anno?