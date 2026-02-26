Risultati di Europa League di giovedì, chi si è qualificato per gli ottavi di finale?
Queste sono le ultime 16 squadre della UEFA Europa League e come sarà l'ottavo di finale.
Le squadre di Europa League hanno terminato le partite della fase di play-off a eliminazione diretta, e queste otto nuove squadre si uniscono alle altre otto che si sono qualificate attraverso la fase di campionato il mese scorso. Dopo la partita a eliminazione diretta disputata la scorsa settimana e questa settimana, questi sono i risultati complessivi:
Risultati della Europa League dai play-off a eliminazione diretta
- Ferencváros 2-0 Ludogorets Razgrad (Ferencváros vince 3-2 nel complessivo)
- Stella Rossa Belgrado 0-2 Lille (Lille vince 2-1 complessivo)
- Genk 3-3 Dinamo Zagabria (Genk vince 6-4 complessivo dopo i tempi supplementari)
- VfB Stoccarda 0-1 Celtic (Stoccarda vince 4-2 complessivo)
- Viktoria Plzeň 1-1 Panathinaikos (Panathinaikos vince ai rigori dopo il 3-3 complessivo)
- Bologna 1-0 SK Brann (Bologna vince 2-0 complessivo)
- Celta Vigo 1-0 PAOK (Celta vince 3-1 complessivo)
- Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe (Forest vince 4-2 nel complessivo)
Queste otto squadre si uniscono ad Aston Villa, Braga, Friburgo, Lione, Midtjylland, Porto, Real Betis e Roma per le ottavi di finale, e conosceranno i loro rivali nel sorteggio di venerdì 27 febbraio alle 13:00 CET, 12:00 GMT. Ci sono solo due opzioni per ogni squadra, le seguenti:
- Ferencvaros contro Porto o Braga
- Stoccarda contro Porto o Braga
- Panathinaikos contro Midtjylland o Betis
- Nottingham Forest vs. Midtjylland o Betis
- Genk vs. Friburgo o Roma
- Bologna vs. Friburgo o Roma
- Celta vs. Lione o Aston Villa
- Lille vs. Lione o Aston Villa
Dopo il sorteggio, gli ottavi di finale si giocheranno dal 12 al 19 marzo, i quarti di finale dal 9 al 16 aprile, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale si terrà il 20 maggio a Istanbul. Segui l'Europa League quest'anno?