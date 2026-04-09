Risultati di Europa League mercoledì e calendario per giovedì nei quarti di finale La maggior parte dei quarti di finale di Europa League si gioca stasera, ma Betis e Braga hanno giocato ieri.

HQ La UEFA Europa League è tornata mercoledì 8 aprile con una partita tra Braga e Betis, anticipata rispetto alla data abituale del giovedì. La partita si concluse 1-1 in Italia, lasciando tutto irrisolto per il ritorno che si giocherà a Siviglia la settimana successiva. Il resto delle partite si giocherà tutte questa sera alla stessa ora, con squadre come Friburgo, Aston Villa, Nottingham Forest e Porto: Partite di Europa League giovedì 9 aprile

Bologna vs Aston Villa — 21:00 CEST / 20:00 BST



Porto vs Nottingham Forest — 21:00 CEST / 20:00 BST



Friburgo vs Celta Vigo — 21:00 CEST / 20:00 BST

Partite di Europa League giovedì 16 aprile

Celta Vigo vs. Friburgo — 18:45 CEST / 17:45 BST



Real Betis vs. Braga (1-1) — 21:00 CEST / 20:00 BST



Nottingham Forest vs. Porto — 21:00 CEST / 20:00 BST



Aston Villa vs. Bologna — 21:00 CEST / 20:00 BST

Dopo i quarti di finale, le semifinali si terranno il 30 aprile e il 7 maggio, con la finale prevista per il 20 maggio. Chi pensi vincerà l'Europa League in questa stagione? UEFA Europa League