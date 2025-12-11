Gamereactor

Risultati e classifica della Champions League alla fine del 2025: prime squadre eliminate e qualificate

Alcune squadre sono già qualificate matematicamente con due partite rimanenti.

La UEFA Champions League si è conclusa per l'anno, con la sesta giornata su 8 della fase di campionato, e abbiamo già i primi club confermati qualificati ed eliminati. I migliori quattro (Arsenal, Bayern Monaco, PSG, Manchester City e Atalanta) sapranno con certezza che finiranno tra i primi 24 per raggiungere i play-off.

Invece, gli ultimi due posti, Kairat Almaty e Villarreal, non possono arrivare nella top 24 qualunque cosa accada nelle ultime due partite di gennaio...

Questi sono i risultati delle partite di Champions League di questa settimana:

Martedì 9 dicembre 2025



  • Kairat Almaty 0-1 Olympiacos

  • Bayern Monaco 3-1 CP Sportivo

  • Monaco 1-0 Galatasaray

  • Atalanta 2-1 Chelsea

  • Barcellona 2-1 Francoforte

  • Inter 0-1 Liverpool

  • PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid

  • Union Saint-Gilloise 2-3 Marsiglia

  • Tottenham 3-0 Slavia Praha

Mercoledì 10 dicembre 2025



  • Qarabağ 2-4 Ajax

  • Villarreal 2-3 Copenaghen

  • Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain

  • Leverkusen 2-2 Newcastle United

  • Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt

  • Club Brugge 0-3 Arsenal

  • Juventus 2-0 Pafos

  • Real Madrid 1-2 Manchester City

  • Benfica 2-0 Napoli

Classifica della Champions League dopo il 10 dicembre 2025

Dopo le partite del 9 e 10 dicembre, così si presenta la classifica. Si ritiene che 16 punti saranno sufficienti per qualificarsi tra i primi 8, per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto dovranno giocare un turno extra a febbraio.


  1. Arsenal: 18 (+16)

  2. Bayern Monaco: 15 (+11)

  3. Paris Saint-Germain: 13 (+11)

  4. Manchester City: 13 (+6)

  5. Atalanta: 13 (+2)

  6. Inter: 12 (+8)

  7. Real Madrid: 12 (+6)

  8. Atlético Madrid: 12 (+3)

  9. Liverpool: 12 (+3)

  10. Borussia Dortmund: 11 (+6)

  11. Tottenham Hotspur: 11 (+6)

  12. Newcastle United: 10 (+7)

  13. Chelsea: 10 (+5)

  14. CP sportivo: 10 (+4)

  15. FC Barcellona: 10 (+3)

  16. Olympique de Marseille: 9 (+3)

  17. Juventus: 9 (+2)

  18. Galatasaray: 9 (0)

  19. AS Monaco: 9 (−1)

  20. Bayer Leverkusen: 9 (−2)

  21. Eindhoven: 8 (+4)

  22. Qarabağ FK: 7 (−3)

  23. Napoli: 7 (−5)

  24. FC Copenaghen: 7 (−6)

  25. Benfica: 6 (−2)

  26. Pafos: 6 (−5)

  27. Union Saint-Gillois: 6 (−8)

  28. Athletic Club: 5 (−5)

  29. Olympiacos: 5 (−7)

  30. Eintracht Francoforte: 4(−8)

  31. Club Brugge: 4 (−28)

  32. Bodo/Glimt: 3 (−4)

  33. Slavia Praha: 3 (−9)

  34. Ajax: 3 (−13)

  35. Villarreal: 1 (−9)

  36. Kairat: 61 (−11)

Quando torna la Champions League?

La competizione si interrompe per un po' e tornerà alla fine di gennaio, con due giornate in settimane consecutive, inclusa un'ultima giornata in cui tutte le partite inizieranno contemporaneamente.

Innanzitutto, ci saranno incontri tra il 20 e il 21 gennaio. Poi, l'ultima giornata sarà il 28 gennaio. Sei entusiasta per la Champions League?

