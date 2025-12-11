Risultati e classifica della Champions League alla fine del 2025: prime squadre eliminate e qualificate

HQ

La UEFA Champions League si è conclusa per l'anno, con la sesta giornata su 8 della fase di campionato, e abbiamo già i primi club confermati qualificati ed eliminati. I migliori quattro (Arsenal, Bayern Monaco, PSG, Manchester City e Atalanta) sapranno con certezza che finiranno tra i primi 24 per raggiungere i play-off.

Invece, gli ultimi due posti, Kairat Almaty e Villarreal, non possono arrivare nella top 24 qualunque cosa accada nelle ultime due partite di gennaio...

Questi sono i risultati delle partite di Champions League di questa settimana:

Martedì 9 dicembre 2025



Kairat Almaty 0-1 Olympiacos



Bayern Monaco 3-1 CP Sportivo



Monaco 1-0 Galatasaray



Atalanta 2-1 Chelsea



Barcellona 2-1 Francoforte



Inter 0-1 Liverpool



PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid



Union Saint-Gilloise 2-3 Marsiglia



Tottenham 3-0 Slavia Praha



Mercoledì 10 dicembre 2025



Qarabağ 2-4 Ajax



Villarreal 2-3 Copenaghen



Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain



Leverkusen 2-2 Newcastle United



Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt



Club Brugge 0-3 Arsenal



Juventus 2-0 Pafos



Real Madrid 1-2 Manchester City



Benfica 2-0 Napoli



Classifica della Champions League dopo il 10 dicembre 2025

Dopo le partite del 9 e 10 dicembre, così si presenta la classifica. Si ritiene che 16 punti saranno sufficienti per qualificarsi tra i primi 8, per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto dovranno giocare un turno extra a febbraio.



Arsenal: 18 (+16)

Bayern Monaco: 15 (+11)

Paris Saint-Germain: 13 (+11)

Manchester City: 13 (+6)

Atalanta: 13 (+2)

Inter: 12 (+8)

Real Madrid: 12 (+6)

Atlético Madrid: 12 (+3)

Liverpool: 12 (+3)

Borussia Dortmund: 11 (+6)

Tottenham Hotspur: 11 (+6)

Newcastle United: 10 (+7)

Chelsea: 10 (+5)

CP sportivo: 10 (+4)

FC Barcellona: 10 (+3)

Olympique de Marseille: 9 (+3)

Juventus: 9 (+2)

Galatasaray: 9 (0)

AS Monaco: 9 (−1)

Bayer Leverkusen: 9 (−2)

Eindhoven: 8 (+4)

Qarabağ FK: 7 (−3)

Napoli: 7 (−5)

FC Copenaghen: 7 (−6)

Benfica: 6 (−2)

Pafos: 6 (−5)

Union Saint-Gillois: 6 (−8)

Athletic Club: 5 (−5)

Olympiacos: 5 (−7)

Eintracht Francoforte: 4(−8)

Club Brugge: 4 (−28)

Bodo/Glimt: 3 (−4)

Slavia Praha: 3 (−9)

Ajax: 3 (−13)

Villarreal: 1 (−9)

Kairat: 61 (−11)



Quando torna la Champions League?

La competizione si interrompe per un po' e tornerà alla fine di gennaio, con due giornate in settimane consecutive, inclusa un'ultima giornata in cui tutte le partite inizieranno contemporaneamente.

Innanzitutto, ci saranno incontri tra il 20 e il 21 gennaio. Poi, l'ultima giornata sarà il 28 gennaio. Sei entusiasta per la Champions League?