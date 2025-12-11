Risultati e classifica della Champions League alla fine del 2025: prime squadre eliminate e qualificate
Alcune squadre sono già qualificate matematicamente con due partite rimanenti.
La UEFA Champions League si è conclusa per l'anno, con la sesta giornata su 8 della fase di campionato, e abbiamo già i primi club confermati qualificati ed eliminati. I migliori quattro (Arsenal, Bayern Monaco, PSG, Manchester City e Atalanta) sapranno con certezza che finiranno tra i primi 24 per raggiungere i play-off.
Invece, gli ultimi due posti, Kairat Almaty e Villarreal, non possono arrivare nella top 24 qualunque cosa accada nelle ultime due partite di gennaio...
Questi sono i risultati delle partite di Champions League di questa settimana:
Martedì 9 dicembre 2025
- Kairat Almaty 0-1 Olympiacos
- Bayern Monaco 3-1 CP Sportivo
- Monaco 1-0 Galatasaray
- Atalanta 2-1 Chelsea
- Barcellona 2-1 Francoforte
- Inter 0-1 Liverpool
- PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid
- Union Saint-Gilloise 2-3 Marsiglia
- Tottenham 3-0 Slavia Praha
Mercoledì 10 dicembre 2025
- Qarabağ 2-4 Ajax
- Villarreal 2-3 Copenaghen
- Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain
- Leverkusen 2-2 Newcastle United
- Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt
- Club Brugge 0-3 Arsenal
- Juventus 2-0 Pafos
- Real Madrid 1-2 Manchester City
- Benfica 2-0 Napoli
Classifica della Champions League dopo il 10 dicembre 2025
Dopo le partite del 9 e 10 dicembre, così si presenta la classifica. Si ritiene che 16 punti saranno sufficienti per qualificarsi tra i primi 8, per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto dovranno giocare un turno extra a febbraio.
- Arsenal: 18 (+16)
- Bayern Monaco: 15 (+11)
- Paris Saint-Germain: 13 (+11)
- Manchester City: 13 (+6)
- Atalanta: 13 (+2)
- Inter: 12 (+8)
- Real Madrid: 12 (+6)
- Atlético Madrid: 12 (+3)
- Liverpool: 12 (+3)
- Borussia Dortmund: 11 (+6)
- Tottenham Hotspur: 11 (+6)
- Newcastle United: 10 (+7)
- Chelsea: 10 (+5)
- CP sportivo: 10 (+4)
- FC Barcellona: 10 (+3)
- Olympique de Marseille: 9 (+3)
- Juventus: 9 (+2)
- Galatasaray: 9 (0)
- AS Monaco: 9 (−1)
- Bayer Leverkusen: 9 (−2)
- Eindhoven: 8 (+4)
- Qarabağ FK: 7 (−3)
- Napoli: 7 (−5)
- FC Copenaghen: 7 (−6)
- Benfica: 6 (−2)
- Pafos: 6 (−5)
- Union Saint-Gillois: 6 (−8)
- Athletic Club: 5 (−5)
- Olympiacos: 5 (−7)
- Eintracht Francoforte: 4(−8)
- Club Brugge: 4 (−28)
- Bodo/Glimt: 3 (−4)
- Slavia Praha: 3 (−9)
- Ajax: 3 (−13)
- Villarreal: 1 (−9)
- Kairat: 61 (−11)
Quando torna la Champions League?
La competizione si interrompe per un po' e tornerà alla fine di gennaio, con due giornate in settimane consecutive, inclusa un'ultima giornata in cui tutte le partite inizieranno contemporaneamente.
Innanzitutto, ci saranno incontri tra il 20 e il 21 gennaio. Poi, l'ultima giornata sarà il 28 gennaio. Sei entusiasta per la Champions League?