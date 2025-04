Risultati Europa League e Conference giovedì sera Tutte le partite di Europa League di giovedì si sono concluse con un pareggio... tranne la Lazio, che ha bisogno di una grande rimonta.

HQ Si è conclusa la settimana dei quarti di finale di UEFA Champions League. Dopo l'azione di martedì e mercoledì in Champions League, giovedì è stato il giorno dell'Europa League e della Conference League, l'andata dei quarti di finale. Alcune squadre, come il Chelsea o il Betis, hanno ottenuto vittorie enfatiche e sono più vicine alle semifinali, mentre altre, tra cui Manchester United, Rangers, Athletic Club, Lione, Tottenham e Francoforte sono finite in pareggio e hanno posticipato la fase a eliminazione diretta alla prossima settimana... e la Lazio, una delle favorite, dovrà rispondere a un risultato sfavorevole. Risultati dell'Europa League del 10 aprile

Bodø/Glimt 2 - 0 Lazio



Tottenham 1 - Eintracht Francoforte 1-1



Rangers 0 - 0 Athletic Club



Lione 2 - 2 Manchester United

Risultati della Conference League del 10 aprile

Legia Varsavia 0 - 3 Chelsea



Real Betis 2 - 0 Jagiellonia



Celje 1 - 2 Fiorentina



Djurgården 0 - 1

Raffaele Conti 88 - Shutterstock