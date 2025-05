Risultati Formula 1: la McLaren domina il Gran Premio di Miami e Oscar Piastri continua a stupire

HQ

Il dominio della McLaren in Formula 1 nel 2025 continua nell'affascinante ma controverso Gran Premio di Miami, e diventa chiaro che Oscar Piastri è un serio contendente al titolo. L'australiano ha vinto tre Gran Premi di fila, quattro dei sei dell'anno finora, e ha superato il suo compagno di squadra Lando Norris, che l'anno scorso è stato l'unico in grado di detronizzare Max Verstappen.

Il campione olandese ha ancora qualche difficoltà con la Red Bull, mentre Lewis Hamilton continua a deludere con la Ferrari. A Miami il primo posto è andato a Piastri, seguito a ruota (4) da Norris. George Russell della Mercedes ha chiuso il podio, ma a oltre 37 secondi dal duo McLaren.



Oscar Piastri (McLaren) - 1:28:51.587

Lando Norris (McLaren) +4.63

George Russell ( Mercedes) +37.644

Max Verstappen (Red Bull Racing) +39.956

Alexander Albon (Williams) +48.067



Le cose iniziano a mettersi male per chiunque non sia Piastri (131 punti), Norris (115 punti), Verstappen (99 punti) e Russell (93) per avere reali possibilità di lottare per il titolo piloti. Quinto è Charles Leclerc, molto indietro (53 punti). Tra i primi quattro, però, il distacco è breve, ma se Piastri manterrà questo livello, dovrà abituarsi a vedere tutti dal lunotto.

Prossima tappa in Formula 1, la prima delle due tappe in Italia, il Gran Premio dell'Emilia-Romagna, il 18 maggio.