Risultati in Europa League dopo la 5ª giornata: Lione travolge Tel Aviv; Trionfo su Aston Villa, Forest e Celtic

La quinta giornata di Europa League si è conclusa con grandi risultati per Olympique Lion, Bologna, Lille, Nottingham Forest e Stoccarda, con Roma e Aston Villa che hanno ottenuto vittorie di misura. Il Lione ha travolto il Maccabi Tel-Aviv 0-6 e si trova in testa alla classifica, mentre il Midtjylland ha subito la sua prima sconfitta contro la Roma, che ha corretto la traiettoria dopo aver perso due partite di fila.

Anche il Nottingham Forest ottenne una seconda vittoria, portandosi a metà classifica e rinnovando le speranze di qualificazione tra i primi 8, mentre il Celtic rimontò per battere il Feyenoord (una rivincita dalla finale della Coppa dei Campioni 1970) e tornare ai posti play-off.

Ecco i risultati della quinta giornata della UEFA Europa League. Le otto squadre che oggi si qualificherebbero per gli ottavi di finale, tra le prime 8, sono Lione, Midtjylland, Aston Villa, Friburgo, Real Betis, Ferencváros, Braga e Porto.

Risultati della quinta giornata Europa League



Roma 2-1 Midtjylland



Aston Villa 2-1 Giovani Ragazzi



Porto 3-0 Nizza



Viktoria Plzeň 0-0 Friburgo



Fenerbahçe 1-1 Ferencváros



Feyenoord 1-3 Celtic



Lille 4-0 GNK Dinamo



PAOK 1-1 Brann



Ludogorets 3-2 Celta



Bologna 4-1 Salisburgo



Crvena Zvezda 1-0 FCSB



Avanti Eagles 0-4 Stoccarda



Genk 2-1 Basilea



Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lione



Nottingham Forest 3-0 Malmö



Panathinaikos 2-1 Sturm Graz



Rangers 1-1 Braga



Real Betis 2-1 Utrecht

