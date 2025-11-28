Risultati in Europa League dopo la 5ª giornata: Lione travolge Tel Aviv; Trionfo su Aston Villa, Forest e Celtic
Il Lione ha travolto il Maccabi Tel Aviv 6-0 nella quinta giornata di Europa League e si trova in testa.
La quinta giornata di Europa League si è conclusa con grandi risultati per Olympique Lion, Bologna, Lille, Nottingham Forest e Stoccarda, con Roma e Aston Villa che hanno ottenuto vittorie di misura. Il Lione ha travolto il Maccabi Tel-Aviv 0-6 e si trova in testa alla classifica, mentre il Midtjylland ha subito la sua prima sconfitta contro la Roma, che ha corretto la traiettoria dopo aver perso due partite di fila.
Anche il Nottingham Forest ottenne una seconda vittoria, portandosi a metà classifica e rinnovando le speranze di qualificazione tra i primi 8, mentre il Celtic rimontò per battere il Feyenoord (una rivincita dalla finale della Coppa dei Campioni 1970) e tornare ai posti play-off.
Ecco i risultati della quinta giornata della UEFA Europa League. Le otto squadre che oggi si qualificherebbero per gli ottavi di finale, tra le prime 8, sono Lione, Midtjylland, Aston Villa, Friburgo, Real Betis, Ferencváros, Braga e Porto.
Risultati della quinta giornata Europa League
- Roma 2-1 Midtjylland
- Aston Villa 2-1 Giovani Ragazzi
- Porto 3-0 Nizza
- Viktoria Plzeň 0-0 Friburgo
- Fenerbahçe 1-1 Ferencváros
- Feyenoord 1-3 Celtic
- Lille 4-0 GNK Dinamo
- PAOK 1-1 Brann
- Ludogorets 3-2 Celta
- Bologna 4-1 Salisburgo
- Crvena Zvezda 1-0 FCSB
- Avanti Eagles 0-4 Stoccarda
- Genk 2-1 Basilea
- Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lione
- Nottingham Forest 3-0 Malmö
- Panathinaikos 2-1 Sturm Graz
- Rangers 1-1 Braga
- Real Betis 2-1 Utrecht