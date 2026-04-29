Risultati play-off dell'EuroLeague dalla prima serata, con un grande sorpresa; Partite dal secondo turno
Valencia Basket ha perso la partita di apertura dei play-off per un punto; Il Real Madrid gioca stasera.
Fenerbahçe e Olympiacos hanno sfruttato bene la loro condizione di squadre testa di serie in Eurolega con il vantaggio del campo di casa, vincendo la prima delle serie al meglio delle cinque partite. Il Fenerbahçe, quarto nella stagione regolare, ha sconfitto lo Zalgiris (quinto) 89-78; mentre l'Olympiacos, leader della stagione regolare, ha battuto il Monaco, ottavo, qualificato battendo il Barcellona nello play-in, 91-70.
La sorpresa è arrivata quando il Panathinaikos, settimo, ha sconfitto il Valencia Basket, secondo, in casa, con un solo punto di scarto, 67-68. L'allenatore del Valencia Pedro Martínez si è lamentato di un fallo mancato negli ultimi secondi della partita (tramite Gigantes). "Questi sono i dettagli. In questo tipo di partite, quando c'è così tanto in gioco, tutto è molto difficile. Le squadre danno il massimo di sé, le difese sono forti, i giocatori sono fisici e molto bravi, quindi è difficile trovare occasioni di gol facili".
Il Valencia affronta una partita da vincere da non perdere domani giovedì per pareggiare la sfida, così che, nel caso in cui il Panathinaikos vinca le due partite casalinghe, la quinta partita decisiva si giocherà a Valencia.
La partita rimanente del primo turno dei play-off di Eurolega tra Real Madrid (terzo) e Hapoel Tel Aviv (sesto) si giocherà questa sera, mercoledì, alle 20:45 CEST, alle 19:45 BST, a Madrid: a differenza delle precedenti partite contro squadre israeliane, questa avrà un pubblico dal vivo limitato, anche se la partita è ancora considerata ad alto rischio dalle autorità.
Partite play-off Euroleague (Primo turno)
- Fenerbahçe 89 - 78 Zalgiris
- Olympiacos 91 - 70 Monaco
- Valencia Basket 67 - 68 Panathinaikos
- Real Madrid - Hapoel Tel Aviv: mercoledì 29 aprile, 20:45 CEST
Partite play-off Euroleague (Secondo turno)
- Fenerbahçe - Zalgiris: giovedì 30 aprile, 19:45 CEST
- Olympiacos - Monaco: giovedì 30 aprile, 20:00 CEST
- Valencia Basket - Panathinaikos: giovedì 30 aprile, 20:45 CEST
- Real Madrid - Hapoel Tel Aviv: venerdì 1 maggio, 20:45 CEST