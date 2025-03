Risveglia il tuo Bankai da oggi con Bleach: Rebirth of Souls

HQ

Bandai Namco ha annunciato l'uscita del nuovo gioco della serie Bleach, Rebirth of Souls. Questo è un gioco d'azione in cui i giocatori rivivranno battaglie iconiche dell'anime e vivranno una storia originale creata da Tite Kubo. La versione è ora disponibile nelle edizioni Standard, Digital Deluxe e Digital Ultimate per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC. Puoi visitare il sito ufficiale qui.

Puoi anche goderti il trailer di lancio di Bleach Rebirth of Souls in fondo a questo articolo.

I giocatori potranno impegnarsi in battaglie controllando i loro personaggi preferiti della serie mentre rivivono la storia originale di Bleach e si addentrano nell'universo anime in una varietà di modalità di gioco. Dalla modalità Storia, che segue le avventure di Ichigo Kurosaki da umile studente delle superiori a capo della Soul Society nel mondo di Bleach, rivivendo le sue battaglie più emozionanti, alla modalità Gioco libero e Versus: con battaglie multiplayer online, in locale con gli amici o contro la CPU offline. Inoltre, c'è un'altra modalità chiamata Secret Stories Mode: con contenuti mai visti prima sui personaggi della serie, che rivelano momenti chiave che hanno plasmato le loro personalità.

Con oltre 30 personaggi giocabili, offre combattimenti in stile anime. Il sistema di combattimento mira a ricreare le battaglie che conosciamo, con meccaniche progettate per ogni personaggio, con le loro abilità uniche. I giocatori potranno eseguire mosse speciali, combo devastanti e usare lo Spirito Combattivo per risvegliare il potere della loro spada e scatenare il Bankai.

Sei pronto a salvare la Soul Society?