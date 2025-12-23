Ritardi di IO Interactive 007 First Light a maggio 2026

HQ

Sembra che le grandi aziende stiano usando questi ultimi giorni del 2025 per valutare le loro roadmap per il prossimo anno (e oltre), e abbiamo già visto alcuni cambi di data nelle uscite cinematografiche come Gatto, ora a marzo 2027, o la completa ristrutturazione dell'uscita di Ark II, ora posticipata al 2028. Ora abbiamo la conferma di un altro ritardo, anche se fortunatamente questa volta è un paio di mesi in più.

IO Interactive ha appena rilasciato una dichiarazione sui social media, che potete trovare integralmente qui sotto, in cui afferma che il suo prossimo titolo, 007 First Light , originariamente previsto per marzo 2026, sposterà quella data al 27 maggio 2026. Il team non vuole correre rischi inutili e vuole prendersi quei due mesi in più per perfezionare l'esperienza il più possibile e offrire il miglior gioco al momento dell'uscita. La dichiarazione recita:

"Ciao a tutti:

Oggi condividiamo un aggiornamento riguardante 007 First Light, poiché abbiamo deciso di spostare l'uscita del gioco di due mesi, al 27 maggio 2026.

007 First Light è il nostro progetto più ambizioso finora, e il team si è concentrato completamente nel offrire un'esperienza indimenticabile alla James Bond, unendo azione mozzafiato, viaggi per il mondo, spiegnature, gadget, inseguimenti in auto e altro ancora. Come sviluppatore e publisher indipendente, questa decisione ci permette di garantire che l'esperienza raggiunga il livello di qualità che i giocatori meritano fin dal primo giorno.

Il gioco sta procedendo bene ed è completamente giocabile dall'inizio alla fine, quindi questi due mesi aggiuntivi ci permetteranno di perfezionare e perfezionare ulteriormente l'esperienza, assicurandoci di offrire la versione più potente possibile al lancio. Siamo fiduciosi che questo prepari 007 First Light al successo a lungo termine e apprezziamo sinceramente la pazienza e il supporto continuo che abbiamo ricevuto da quando abbiamo presentato il gioco.

Non vediamo l'ora di condividere altri aggiornamenti riguardanti 007 First Light all'inizio del 2026.

Grazie ancora per il vostro supporto,

IO Interactive/ Hakan Abrak."

Un po' deluso dall'annuncio di questo ritardo?