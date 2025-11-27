Ritorni della Conference League: tutte le partite di oggi e highlights della quarta giornata

HQ

La Conference League torna questo pomeriggio, giovedì 27 novembre, e affronta l'ultimo tratto della fase di lega. La competizione UEFA di terzo livello, a differenza di Champions League ed Europa League, ha solo sei giornate nella fase di campionato, che termina nel 2025.

Oggi, 27 novembre 2025, abbiamo la quarta giornata, con momenti salienti tra Strasburgo e Crystal Palace, Slovan Bratislava contro Rayo Vallecano, Fiorentina contro AEK Atene e Shamrock Rovers contro Shakhtar Donetsk.

La UEFA Conference League tornerà quindi contemporaneamente all'Europa League, giovedì 11 dicembre, ma concluderà la fase di campionato una settimana dopo, in una giornata unificata il 18 dicembre, con tutte le partite che inizieranno alle 21 CET, alle 20 GMT.

Partite della Conference League giovedì 11 novembre:

A partire dalle 18:45 CET, 17:45 GMT



AZ Alkmaar vs Shelbourne



Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps



Zrinjski vs Häcken



Lech Poznań vs Losanna-Sport



Omonoia vs Dynamo Kyiv



Raków vs SK Rapid



Sigma Olomouc vs Celje



Universitatea Craiova vs Magonza



Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano



A partire dalle 21:00 CET, 20:00 GMT



Aberdeen vs Noah



Fiorentina vs AEK Atene



Breidablik vs Samsunspor



Drita contro Shkëndija



Rijeka vs AEK Larnaca



Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio



Legia Varsava vs Sparta Praga



Strasburgo vs Crystal Palace



Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk



Sei entusiasta per la Conference League?