Ritorni della Conference League: tutte le partite di oggi e highlights della quarta giornata
Queste sono le partite che non puoi perdere per la quarta giornata della Conference League
La Conference League torna questo pomeriggio, giovedì 27 novembre, e affronta l'ultimo tratto della fase di lega. La competizione UEFA di terzo livello, a differenza di Champions League ed Europa League, ha solo sei giornate nella fase di campionato, che termina nel 2025.
Oggi, 27 novembre 2025, abbiamo la quarta giornata, con momenti salienti tra Strasburgo e Crystal Palace, Slovan Bratislava contro Rayo Vallecano, Fiorentina contro AEK Atene e Shamrock Rovers contro Shakhtar Donetsk.
La UEFA Conference League tornerà quindi contemporaneamente all'Europa League, giovedì 11 dicembre, ma concluderà la fase di campionato una settimana dopo, in una giornata unificata il 18 dicembre, con tutte le partite che inizieranno alle 21 CET, alle 20 GMT.
Partite della Conference League giovedì 11 novembre:
A partire dalle 18:45 CET, 17:45 GMT
- AZ Alkmaar vs Shelbourne
- Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps
- Zrinjski vs Häcken
- Lech Poznań vs Losanna-Sport
- Omonoia vs Dynamo Kyiv
- Raków vs SK Rapid
- Sigma Olomouc vs Celje
- Universitatea Craiova vs Magonza
- Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano
A partire dalle 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aberdeen vs Noah
- Fiorentina vs AEK Atene
- Breidablik vs Samsunspor
- Drita contro Shkëndija
- Rijeka vs AEK Larnaca
- Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio
- Legia Varsava vs Sparta Praga
- Strasburgo vs Crystal Palace
- Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
Sei entusiasta per la Conference League?