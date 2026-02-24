Ritorno al MotoGP 2026, come guardare il GP di Thailandia questo fine settimana

HQ

La nuova stagione MotoGP è arrivata: questa settimana inizia la stagione 2026 in Thailandia, con il primo Gran Premio che si svolgerà tra il 27 febbraio e il 1° marzo: ci sarà una gara sprint sabato e infine il Gran Premio domenica, concludendo il primo dei 22 weekend di gara fino a novembre, con un obiettivo in mente per quasi tutti: fermare il dominio di Marc Márquez dopo che l'anno scorso aveva dominato la Ducati Lenovo, conquistando il titolo con ancora cinque gare da disputare.

Nei test pre-stagionali, suo fratello Álex Márquez ha già impressionato con la Gresini Racing, ma è Marco Bezzecchi quello che ci si aspetta possa essere il principale contendente per Marc quest'anno, almeno a Buriram, dopo aver stabilito un nuovo record sul giro sul circuito thailandese.

Se non vuoi perderti nessuna azione MotoGP, ecco tutto quello che devi sapere per seguire il Gran Premio di Thailandia in diretta:

Tempi del Gran Premio della Thailandia 2026:

A causa delle differenze di fuso orato, le prove e le qualifiche si svolgeranno all'alba, ma le gare di sabato e domenica partiranno alle 9 del mattino (CET), alle 8 nel Regno Unito.

Venerdì 27 febbraio



Prove libere 1: 04:45 - 5:30 CET, 03:45 GMT



Sabato 28 febbraio



Prove libere 2: 04:10 - 04:40 CET, 03:45 GMT



Qualificazioni 1: 04:50 - 05:50 CET, 03:50 GMT



Qualifiche 2: 05:15 - 05:30 CET, 04:15 GMT



Sprint: 09:00 CET, 08:00 GMT



Domenica 1 marzo



Gara Moto3: 06:00 CET, 05:00 GMT



Gara Moto2: 07:15 CET, 06:15 GMT



Gara MotoGP: 09:00 CET, 08:00 GMT



Come guardare MotoGP dal vivo in Europa:

Ecco una lista aggiornata dei broadcaster MotoGP da seguire nel 2026:



Austria: Sky, Servus TV



Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena



Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport



Belgio: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Croazia: Sportklub



Cipro: Cyta Vision



Cechia: Nova Sport6



Danimarca: 3 sport



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky, Red Bull, DF1



Grecia: Cosmote TV



Ungheria: 4 Arena



Italia: Sky, Canala 8



Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS



Norvegia: Sport3



Polonia: Polsat Sport



Portogallo: Sport TV



Romania: Prima Sport 3



Spagna: DAZN



Svezia: Sport Motor



Regno Unito: TNT Sports

