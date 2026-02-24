Ritorno al MotoGP 2026, come guardare il GP di Thailandia questo fine settimana
Marc Márquez, Marco Bezzecchi e Álex Márquez sono i favoriti per il primo Gran Premio del 2026.
La nuova stagione MotoGP è arrivata: questa settimana inizia la stagione 2026 in Thailandia, con il primo Gran Premio che si svolgerà tra il 27 febbraio e il 1° marzo: ci sarà una gara sprint sabato e infine il Gran Premio domenica, concludendo il primo dei 22 weekend di gara fino a novembre, con un obiettivo in mente per quasi tutti: fermare il dominio di Marc Márquez dopo che l'anno scorso aveva dominato la Ducati Lenovo, conquistando il titolo con ancora cinque gare da disputare.
Nei test pre-stagionali, suo fratello Álex Márquez ha già impressionato con la Gresini Racing, ma è Marco Bezzecchi quello che ci si aspetta possa essere il principale contendente per Marc quest'anno, almeno a Buriram, dopo aver stabilito un nuovo record sul giro sul circuito thailandese.
Se non vuoi perderti nessuna azione MotoGP, ecco tutto quello che devi sapere per seguire il Gran Premio di Thailandia in diretta:
Tempi del Gran Premio della Thailandia 2026:
A causa delle differenze di fuso orato, le prove e le qualifiche si svolgeranno all'alba, ma le gare di sabato e domenica partiranno alle 9 del mattino (CET), alle 8 nel Regno Unito.
Venerdì 27 febbraio
- Prove libere 1: 04:45 - 5:30 CET, 03:45 GMT
Sabato 28 febbraio
- Prove libere 2: 04:10 - 04:40 CET, 03:45 GMT
- Qualificazioni 1: 04:50 - 05:50 CET, 03:50 GMT
- Qualifiche 2: 05:15 - 05:30 CET, 04:15 GMT
- Sprint: 09:00 CET, 08:00 GMT
Domenica 1 marzo
- Gara Moto3: 06:00 CET, 05:00 GMT
- Gara Moto2: 07:15 CET, 06:15 GMT
- Gara MotoGP: 09:00 CET, 08:00 GMT
Come guardare MotoGP dal vivo in Europa:
Ecco una lista aggiornata dei broadcaster MotoGP da seguire nel 2026:
- Austria: Sky, Servus TV
- Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena
- Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport
- Belgio: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Croazia: Sportklub
- Cipro: Cyta Vision
- Cechia: Nova Sport6
- Danimarca: 3 sport
- Finlandia: Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky, Red Bull, DF1
- Grecia: Cosmote TV
- Ungheria: 4 Arena
- Italia: Sky, Canala 8
- Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS
- Norvegia: Sport3
- Polonia: Polsat Sport
- Portogallo: Sport TV
- Romania: Prima Sport 3
- Spagna: DAZN
- Svezia: Sport Motor
- Regno Unito: TNT Sports