Ritorno confermato per la Coppa del Mondo Esports 2027, ancora tra luglio e agosto

HQ

Il piano prevedeva che la Coppa del Mondo di Esports 2026 si tenesse a Riyadh, in Arabia Saudita, come i festival precedenti. Ma poi scoppiò la guerra in Medio Oriente e ostacolò i piani della Fondazione Esports, portando infine il grande evento ad abdicare la regione a favore di una sede ospitante parigina.

Ora che l'evento 2026 è giunto al termine, è stato confermato che anche la Coppa del Mondo di Esports tornerà nel 2027, con il prossimo evento previsto nuovamente tra luglio e agosto, e apparentemente in Medio Oriente.

L'annuncio per il festival 2027 ha menzionato Riyadh, suggerendo che torneremo nella città saudita per il grande evento esports, che si terrà nello stesso anno solare della recentemente rimandata Esports Nations Cup, prevista anche per l'Arabia Saudita a novembre 2027.