Riuscirà Léon Marchand a battere di nuovo il suo recente record mondiale ai Mondiali di Nuoto 2025?

Gli eventi di nuoto ai Campionati Mondiali di Nuoto 2025 a Singapore ci hanno finora regalato un nuovo record mondiale, grazie a Léon Marchand, uno degli eroi della Francia alle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo quattro medaglie d'oro e ottenendo quattro record olimpici.

Per i Campionati Mondiali di Nuoto, attualmente alla quarta giornata delle gare di nuoto, Léon Marchand ha stabilito un nuovo record mondiale nei 200m misti, in semifinale, a 1 minuto, 52.61 secondi, superando un record che non veniva battuto da 14 anni, da quando Ryan Lochte lo aveva raggiunto nel 2011 in 1:54.00.

E la parte migliore è che ha un'altra possibilità di rompere di nuovo la finale di giovedì, anche se ammette che è difficile. "Sapevo che sarei stato vicino al mio PB (record personale) perché oggi mi sentivo davvero bene e la preparazione è stata piuttosto buona. Ma 1:52 è incredibile per me."

Oltre al record mondiale di Marchand, finora sono stati battuti quattro nuovi record di campionato negli eventi di nuoto di Singapore:



Staffetta maschile 4 × 100 metri stile libero: 3:08.97 (Flynn Southam, Kai Taylor, Maximillian Giuliani e



Kyle Chalmers, Australia)



100 metri farfalla femminili: 54.73 (Gretchen Walsh, Stati Uniti)



100 metri dorso donne: 57.16 (Kaylee McKeown, Australia)



4 × 100 metri misti: 3:37.97 (Miron Lifintsev, Kirill Prigoda, Daria Klepikova, Daria Trofimova, Russia nella squadra Atleti Neutrali)