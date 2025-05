Riuscirà Ousmane Dembélé a guidare la corsa al Pallone d'Oro se il PSG vincerà la Champions League?

HQ

Uno dei protagonisti della finale di Champions League tra PSG e Inter sarà Ousmane Dembélé. Questo è il secondo anno per l'attaccante francese, ex FC Barcelona, al Paris Saint-Germain, ma il primo senza Kylian Mbappé, che lo ha aiutato a moltiplicare i suoi gol, al punto da essere uno dei favoriti per il Pallone d'Oro.

33 gol e 11 assist in 48 partite, di cui otto gol in Champions League; versatilità per giocare come ala destra, centravanti e trequartista; e una corsa costante in questa stagione senza infortuni importanti (che è in netto contrasto con i suoi anni al Barça, dove ha saltato il 40% delle partite) lo hanno reso uno dei giocatori chiave per la squadra di Luis Enrique.

Ma la domanda è: sarà sufficiente competere con Lamine Yamal nella corsa per un Pallone d'Oro? L'adolescente del Barça è ora in testa alla maggior parte dei sondaggi, superando il suo compagno di squadra Raphinha, ma Dembélé ha ancora la possibilità di vincere la Champions League... e la prossima settimana, Yamal contro Dembélé (e Mbappé) nelle semifinali della Nations League.