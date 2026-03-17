Rivali BLAST Fort Worth: Le 8 squadre presenti sono state confermate

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La primavera è spesso uno dei periodi più intensi nel calendario competitivo Counter-Strike 2, poiché molti degli eventi più importanti si svolgono quasi ogni settimana. A tal fine, alla fine di aprile, possiamo aspettarci BLAST Rivals Fort Worth, un grande evento in cui sono in palio 1 milione di dollari e in cui saranno presenti solo otto squadre (molte delle più alte al mondo).

Il formato del torneo vedrà l'azione a partire dalla fase a gironi in cui le otto squadre saranno divise in due gruppi. Da qui, due squadre verranno eliminate definitivamente e le restanti sei saranno inserite in un tabellone playoff. Non conosciamo ancora l'organizzazione dei gruppi, ma con l'evento che inizierà il 29 aprile, conosciamo le squadre che hanno partecipato confermata.

Ecco le squadre che appariranno contro i rivali BLAST di Fort Worth:



Team Vitality



Furia



Natus Vincere



Astralis



G2 Esports



FaZe Clan



GamerLegion



FUT Esports



Con queste squadre schierate, chi pensi arriverà fino al finale?