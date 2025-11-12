Rivelata la durata di Avatar: Fire and Ash, sarà il film più lungo della serie

HQ

James Cameron è pronto a darti un sacco di soldi per i soldi che il tuo biglietto del cinemaAvatar: Fire and Ash ti costerà, almeno questo se si deve credere alle informazioni sulla durata del film elencato sulle catene di cinema.

Secondo Cinema Express, si noti che l'imminente terzo capitolo della saga di fantascienza sarà il più lungo fino ad oggi. Sì, aspettati di essere radicato nella tua poltrona al cinema per un bel po', poiché è affermato che Avatar: Fire & Ash durerà fino a 3 ore e 15 minuti...

Questo potrebbe cambiare un po' a seconda di come Cameron continuerà a tagliare e montare il film prima della sua premiere, ma il consenso generale è che Avatar: Fire and Ash sarà un colosso, sia in lunghezza che nel suo probabile bottino di biglietti al botteghino.

Per saperne di più su Avatar: Fire and Ash, non perdetevi il suo ultimo trailer qui sotto e andate anche qui per ascoltare i pensieri di Cameron sul futuro del franchise.