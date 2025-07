Rivelata la nuova voce della Principessa Peach

HQ

Il mese scorso, Samantha Kelly, la voce dietro sia Princess Peach che Toad nell'universo di Mario, ha annunciato che dopo 18 anni di servizio, Nintendo l'ha sostituita. Ha espresso il suo disappunto, affermando di essere "triste" e che "avrebbe davvero voluto dare la voce a Peach e Toad per sempre".

All'epoca non sapevamo chi l'avrebbe sostituita, ma dopo aver ascoltato a lungo il nuovo Peach in Mario Kart World, la nuova attrice si è fatta conoscere tramite Instagram. Si scopre che si tratta di Courtney Lin, che abbiamo già sentito in tutto da Starfield a Smite e Return to Monkey Island. Finora, tuttavia, ha interpretato per lo più ruoli minori.

La stessa Lin scrive di essere "eternamente grata a @nintendoamerica per aver creduto in me per aiutare a portare avanti l'eredità di questa icona", e le auguriamo buona fortuna nel suo ruolo di principessa e speriamo che ottenga anche almeno 18 anni di servizio.

Hai notato che Peach suona in modo diverso in Mario Kart World ?