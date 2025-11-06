Rivelati nuovi dettagli sul sequel cancellato di Dante's Inferno di EA

Dante's Inferno di Visceral sembrava un gioco che aveva sicuramente un potenziale di serie. In un certo senso, era Dark Souls prima che Dark Souls si mescolasse con un sacco di bontà di God of War. Dal suo lancio e abbandono da parte di EA, il gioco ha mantenuto un seguito di culto, che fino ad ora è stato in grado solo di speculare su ciò che avrebbe potuto essere.

IGN ha ottenuto un'enorme sceneggiatura di 240 pagine per Dante's Inferno 2: Purgatorio, che è stata scritta dal co-sceneggiatore di Assassin's Creed 2 Joshua Rubin insieme a concept art, dettagli sul gameplay e altro ancora. La battaglia tra paradiso e inferno sarebbe diventata più feroce nel sequel, con Dante che si avventurava in nuovi luoghi come il Giardino dell'Eden, il Monte Purgatorio e altri strati dell'inferno.

Avrebbe anche incluso un approccio diverso alla sua narrazione, fondendo la Divina Commedia con il Paradiso Perduto e la sua rappresentazione più neutrale di Lucifero. Il gioco avrebbe anche adottato una filosofia di gioco diversa, come ha detto un dipendente di Visceral: "All'epoca in cui stavamo lavorando al secondo [gioco], Uncharted 2 stava avendo una grande influenza sui giochi per giocatore singolo: i filmati e gli eventi quick time venivano sostituiti con sequenze di gioco scriptate in cui il giocatore aveva il pieno controllo sul personaggio".

Il gioco doveva essere un tale salto da essere paragonabile ai salti tra Assassin's Creed 1 e 2, o God of War e il suo riavvio del 2018 per un esempio più recente. Questo farà solo desiderare ai fan un gioco che non avranno mai, ma potrebbe ispirare un'altra epica avventura narrativa tra paradiso e inferno da qualche parte lungo la strada.