Rivelato il prezzo del controller wireless Xbox ROG Raikiri II

Verso la fine della settimana, Microsoft ha finalmente annunciato il prezzo di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X e ha iniziato a prendere i preordini. Sembra che si sia comportato eccezionalmente bene, registrando il tutto esaurito quasi immediatamente.

Poco dopo, sono stati presentati anche gli accessori per il dispositivo portatile, tra cui più memoria e un'opzione di archiviazione. Un altro accessorio in cantiere è il controller wireless per Xbox ROG Raikiri II, e ora è stato rivelato anche il suo prezzo (grazie a Insider Gaming) - e risulta essere piuttosto costoso.

Il leaker, solitamente molto affidabile, scrive Bilibili_kun che costerà 189,99 dollari negli Stati Uniti, ma non sa ancora quando verrà rilasciato o quanto costerà in altre regioni. Ciò suggerisce che il controller non verrà lanciato insieme a ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X il 16 ottobre.

Naturalmente, puoi giocare altrettanto facilmente sui dispositivi Xbox portatili con un normale controller Xbox Series S/X (e ci sono anche controlli integrati nel dispositivo), quindi questo dovrebbe essere considerato un concorrente di altre alternative più costose come il Razer Wolverine V2 Chroma, Turtle Beach Stealth Ultra e, naturalmente, Xbox Elite Series 2, piuttosto che un must-have.

