Rivelato il primo sguardo al telefono pieghevole triplo di Samsung

HQ

Se pensavi che uno smartphone pieghevole fosse un espediente sufficiente, Samsung vuole che tu tenga la loro birra, poiché hanno aggiunto un'altra cerniera al loro prossimo Galaxy Z TriFold, il che significa che il nuovo telefono ha tre display che possono essere aperti per creare un enorme display singolo.

Da un video individuato su Weibo da Wccftech, possiamo vedere il telefono piegarsi e sfaldarsi ancora una volta. Quando è completamente aperto, ha le dimensioni di un tablet da 10 pollici. Secondo i rapporti sul Galaxy Z TriFold, il display non mostrava pieghe visibili, il che è impressionante considerando il nuovo fattore di forma.

Si ritiene che questo telefono pieghevole sarà disponibile solo in mercati selezionati, ma se il fattore di forma si rivelerà popolare, puoi essere certo che le persone apriranno presto i loro telefoni come vecchie mappe nel prossimo futuro.

Cosa ne pensi di un telefono pieghevole triplo?