Rivelato: La CIA ha seguito la leadership iraniana per mesi prima dell'attacco che ha ucciso Khamenei

HQ

È stato rivelato che l'attacco che ha ucciso la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, è stato il risultato di mesi di lavoro di intelligence e di stretto coordinamento tra Washington e Gerusalemme.

I funzionari statunitensi e israeliani avevano seguito per settimane i movimenti di figure iraniane di alto livello, aspettando il momento in cui i leader chiave si sarebbero riuniti in un unico posto. Quella finestra si è aperta sabato mattina, quando i servizi segreti indicavano che Khamenei e altri alti funzionari si stavano incontrando in un complesso nel centro di Teheran.

Trump e Netanyahu // Shutterstock

Secondo i media statunitensi (tramite Defense News), la CIA ha fornito informazioni di intelligence in tempo reale, condivise con Israele per compiere l'attacco. Invece di un'incursione notturna segreta, i pianificatori optarono per un assalto a sorpresa diurno. Si dice che aerei israeliani avrebbero sganciato circa 30 bombe sul complesso intorno alle 09:40 ora locale, con l'obiettivo di penetrare nei bunker sotterranei.

L'attacco faceva parte di una campagna più ampia che mirava la leadership e le infrastrutture militari iraniane. Tra i principali funzionari confermati morti figurano il Ministro della Difesa generale di brigata Aziz Nasirzadeh e altre figure di alto rango.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha monitorato gli sviluppi dalla Florida mentre l'operazione si svolgeva. Ci vollero ore prima che emergesse la conferma che Khamenei era stato ucciso. Nonostante la portata dell'attacco, l'Iran avrebbe preparato in anticipo piani di successione...