Rivelato l'atleta di copertina di Madden NFL 26

HQ

Per la seconda volta in assoluto, un giocatore dei Philadelphia Eagles ha l'onore di apparire sulla copertina dell'edizione di quest'anno di Madden NFL. La scelta non sorprende che il running back All-Pro della squadra Saquon Barkley, che dice:

"Essere protagonista della copertina di Madden NFL 26 ed essere nominato nel Madden NFL 99 Club sono entrambi sogni che si avverano. Sono grato ai miei compagni di squadra, agli allenatori e ai fan degli Eagles per il loro supporto e non vedo l'ora di scendere di nuovo in campo per offrire ai giocatori di Madden altri momenti salienti in Madden NFL 26 ".

Anche Evan Dexter, VP, Franchise Strategy & Marketing, ha avuto qualche parola da dire sulla scelta, fornendo alcuni indizi sul gameplay in Madden NFL 26 prima di una presentazione di domani:

L'ostacolo inverso di Saquon è stato uno dei rari momenti decisivi nella storia della NFL che una volta sarebbe stato descritto come 'qualcosa uscito da un videogioco'. Ora, è una dimostrazione dell'atletismo e della creatività di uno degli atleti più elettrizzanti del calcio. Madden NFL 26 offrirà l'esperienza NFL più reale che abbiamo mai costruito, in modo che i giocatori possano vivere di più i momenti irreali che Saquon ha messo in mostra per tutta la stagione. La rivelazione completa è questo mercoledì: non perdetevi quello che verrà dopo".

Teniamo le dita incrociate affinché Barkley sfugga alla brutta maledizione della copertina di Madden, e pensiamo spontaneamente che sia davvero una bella copertina. Sicuramente un onore meritato dopo la scorsa stagione e il Super Bowl LIX, ma non sarebbe stato irragionevole nemmeno con il quarterback Jalen Hurts, vero?