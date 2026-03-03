Rivelazione dell'iPhone 17e

HQ

Apple ha presentato l'iPhone 17e, un'opzione più economica per chiunque voglia mettere le mani sulla nuova generazione di iPhone.

Tra le molte buone notizie c'è un rivestimento ceramico più resistente ai graffi per il display, promettendo una resistenza tre volte superiore rispetto al 16e. Il display è un Super Retina XDR da 6,1", con un nuovo rivestimento antiriflettente che offre HDR10, picco di 1200 nits e una risoluzione di 1170x2532 pixel.

Oltre a un "pulsante azione" laterale che può essere usato in diversi modi e configurato per azioni diverse, l'uso del 17e del nuovo chip A19 con modem integrato C1x promette il doppio della velocità del 16e e del modem C1 all'interno. La ricarica USB-C ti dà una carica del 50% in 30 minuti, e anche la versione più piccola ha comunque 256GB di spazio. Il MagSafe offre 15 Watt di ricarica wireless, quasi il doppio del 16e, e ora hai anche la e-sim.

La fotocamera è ibrida da 48MP con un obiettivo teleobiettivo 2x, mentre la modalità principale della telecamera normale offre video 4K/60FPS e dispone di tutte le funzionalità di miglioramento e montaggio dell'IA che ci si aspetterebbe da un telefono cellulare moderno. La versione NVMe da 8GB/256GB costa 700 Euro, mentre quella da 512GB costa 949 Euro. La batteria da 4005 mAh è prevista per 26 ore di utilizzo continuo e pesa solo 169 grammi.