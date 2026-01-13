Rivian richiama 20.000 auto a causa di un errore di sospensione

HQ

Rivian non si è ancora espandersi adeguatamente oltre gli Stati Uniti in Europa, con il SUV R2 e il crossover R3 puntati al lancio globale nel 2027. Fino ad allora devono affrontare alcuni piccoli problemi nella loro infrastruttura di servizio, che ora portano a un richiamo più ampio.

In un rapporto ufficiale di richiamo, Rivian sta ora richiamando quasi 20.000 modelli R1S e R1T costruiti tra il 2022 e il 2025, che dovranno essere controllati dai tecnici per un problema molto specifico. Apparentemente, Rivian non ha effettuato il necessario servizio alle sospensioni, il che significa che i modelli interessati potrebbero in teoria soffrire di una separazione del giunto posteriore del collegamento del diporto.

Il problema non è che il veicolo sia più suscettibile a questo guasto meccanico, ma piuttosto che l'infrastruttura di servizio non era configurata correttamente per mantenere questa parte dei due modelli.

Rivian afferma che la quantità effettiva di giunzioni a collegamento dei piedi guaste è un "numero molto piccolo".