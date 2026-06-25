Rivian sta già interrompendo i modelli R1 più vecchi

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Rivian ha appena lanciato la R2, un modello successivo alla sua vettura di debutto, la R1. Anche se potrebbero esserci motivi per mantenere la R1 e le sue varie versioni distinte in rotazione, ora sappiamo che verranno rimosse completamente dalla gamma.

Sono le versioni più economiche della R1 a partire per prime, la R1T e la R1S, o più precisamente la versione più economica della vecchia generazione di auto, il che significa che il prezzo di partenza effettivo ora è migliaia di dollari più alto.

I modelli dismessi utilizzavano il pacco batteria più piccolo di Rivian e un gruppo propulsore a doppio motore, offrendo un modo più accessibile per entrare nella gamma del marchio. Sebbene non fossero le versioni con la gittata più lunga o la più veloce disponibilità, aiutarono Rivian ad attrarre acquirenti che desideravano i veicoli orientati all'avventura dell'azienda senza passare agli allestimenti di fascia alta.

Con la scomparsa della Dual Standard, i modelli R1T e R1S meno costosi sono ora dotati di pacchi batterie più grandi e specifiche superiori, con maggiore autonomia e prestazioni ma anche prezzi significativamente più alti.

La decisione riflette probabilmente l'attenzione crescente di Rivian sulla redditività. Come molti produttori di veicoli elettrici, l'azienda ha cercato modi per migliorare i margini, e le varianti a prezzo più basso spesso generano meno profitti rispetto ai modelli meglio attrezzati. Rivian ha recentemente riportato un miglioramento dei risultati finanziari e ha ripetutamente sottolineato l'importanza di costruire un'attività sostenibile prima del lancio del suo SUV R2, più accessibile.