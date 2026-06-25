Rivian sta già interrompendo i modelli R1 più vecchi
Sia la R1T che la R1S sono fuori uso.
Rivian ha appena lanciato la R2, un modello successivo alla sua vettura di debutto, la R1. Anche se potrebbero esserci motivi per mantenere la R1 e le sue varie versioni distinte in rotazione, ora sappiamo che verranno rimosse completamente dalla gamma.
Sono le versioni più economiche della R1 a partire per prime, la R1T e la R1S, o più precisamente la versione più economica della vecchia generazione di auto, il che significa che il prezzo di partenza effettivo ora è migliaia di dollari più alto.
I modelli dismessi utilizzavano il pacco batteria più piccolo di Rivian e un gruppo propulsore a doppio motore, offrendo un modo più accessibile per entrare nella gamma del marchio. Sebbene non fossero le versioni con la gittata più lunga o la più veloce disponibilità, aiutarono Rivian ad attrarre acquirenti che desideravano i veicoli orientati all'avventura dell'azienda senza passare agli allestimenti di fascia alta.
Con la scomparsa della Dual Standard, i modelli R1T e R1S meno costosi sono ora dotati di pacchi batterie più grandi e specifiche superiori, con maggiore autonomia e prestazioni ma anche prezzi significativamente più alti.
La decisione riflette probabilmente l'attenzione crescente di Rivian sulla redditività. Come molti produttori di veicoli elettrici, l'azienda ha cercato modi per migliorare i margini, e le varianti a prezzo più basso spesso generano meno profitti rispetto ai modelli meglio attrezzati. Rivian ha recentemente riportato un miglioramento dei risultati finanziari e ha ripetutamente sottolineato l'importanza di costruire un'attività sostenibile prima del lancio del suo SUV R2, più accessibile.