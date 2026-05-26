Rivivere Dragon Quest VII si rivelò un'impresa enorme

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Creare un remake completo e sontuoso come Dragon Quest VII Reimagined non è un'impresa da poco. Il gioco originale del 2000 è il titolo più grande della serie e, quando è stato pubblicato, ha scatenato un acceso dibattito su quanto dovrebbe essere effettivamente lungo un RPG.

Per renderlo più accessibile, il gioco doveva essere significativamente semplificato, mentre tutta la grafica doveva naturalmente essere completamente rielaborata e i sistemi di gioco modernizzati. Square Enix ora racconta tutto questo in un mini-documentario di dieci minuti. Qui incontriamo anche le persone che hanno creato questa nuova edizione per conoscere le loro opinioni sul riportare in vita un classico in questo modo.

Ovviamente, abbiamo anche recensito Dragon Quest VII Reimagined, e potete leggere le nostre impressioni qui, ma è un'avventura molto piacevole che non richiede conoscenze pregresse e rappresenta la porta perfetta verso la più grande serie di RPG del Giappone.