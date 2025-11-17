Rivivi il momento eroico in cui Troy Parrott completa la rimonta e la tripletta portando l'Irlanda ai playoff per la Coppa del Mondo

HQ

Dopo la scioccante vittoria per 2-0 contro il Portogallo giovedì scorso, l'Irlanda doveva vincere l'Ungheria per qualificarsi ai play-off della Coppa del Mondo come seconda classificata del girone. Un pareggio avrebbe favorito l'Ungheria, che si è avvicinata molto... ma si è visto come Troy Parrott ha completato una rimonta e una tripletta all'80° e 96° minuto. L'attaccante irlandese ventitreenne, attualmente per il club olandese AZ Alkmaar, ex giocatore del Tottenham Hotspur, ha segnato eroicamente all'ultimo minuto al Puskás Aréna di Budapest (sede della prossima finale di Champions League).

L'Irlanda si qualifica così per i play-off europei a marzo 2026, dove 16 squadre si contenderanno gli ultimi quattro posti rimasti per la prossima estate dei Mondiali in USA, Messico e Canada. L'Irlanda si è qualificata per la Coppa del Mondo l'ultima volta nel 2002, ma l'Ungheria non ha giocato in Coppa del Mondo dal 1986.

La vittoria dell'Irlanda non ha avuto ripercussioni per il Portogallo, che ha travolto l'Armenia 9-1, senza Cristiano Ronaldo, sanzionato dopo aver visto il cartellino rosso nella partita contro l'Irlanda, dove anche Parrott ha segnato una doppietta.