Rivivi la dolce era di Virtua Racing con il nuovissimo 4PGP

Se sei abbastanza grande da aver giocato ai videogiochi nei primi anni '90, ricorderai sicuramente il colpo di scena che Sega ha regalato con Virtua Racing, un titolo che ha contribuito in modo significativo alla rivoluzione 3D nel mondo dei videoludi. Anche oggi, è ancora piacevole da giocare grazie al suo focus sul gameplay puro piuttosto che sul realismo, e per chi vuole rivivere i giorni di gloria, ora ci sono molte opportunità per farlo.

Almeno se possiedi una Switch, o meglio ancora, una Switch 2. Lo studio giapponese 3goo ha pubblicato 4PGP, un gioco di corse che prende ispirazione da Virtua Racing e offre multiplayer locale e online per un massimo di quattro persone. Se vi state chiedendo quanto prenda in prestito dal classico delle corse di Sega, possiamo dirvi che Tomoyuki Kawamura ha composto la musica per 4PGP, lo stesso compositore che ha scritto la musica per Virtua Racing...

Come ciliegina sulla torta, troviamo anche il supporto per le gare a 120 frame al secondo (90 se giochi con tre o quattro persone in zona) su Switch 2. Anche la versione Switch, che gira a 60 fotogrammi al secondo, non è stata trascurata.

Guarda il trailer di lancio qui sotto. Non siamo gli unici a pensare che il nostro intrattenimento del weekend sia salvato, vero?