Rivolte, violenza e caos a New York dopo la sconfitta dei Knicks in NBA

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I tifosi arrabbiati dei New York Knicks, dopo aver visto la loro squadra perdere contro i San Antonio Spurs in Gara 3 delle finali NBA, si sono scagliati contro i tifosi degli Spurs in scene violente e caotiche per le strade intorno al Madison Square Garden lunedì sera. Nonostante l'aumento della sicurezza dovuta all'affluenza di Donald Trump, le rivolte sono comunque iniziate anche prima della partita, poiché centinaia di tifosi non potevano entrare al Madison Square Garden.

Secondo il New York Post, i tifosi hanno iniziato a vandalizzare la città, a rompere rami di alberi, a colpire i parabrezza di auto parcheggiate e taxi gialli, e persino a rompere un cartello di autobus che poi è stato usato come arma, come mostrato in un video.

Altri video sui social media mostrano tifosi dei Knicks che inseguono e aggrediscono. Almeno una persona è stata arrestata per aver aggredito un agente di polizia e sei sono state ammanettate per disturbo della sordem pubblica

Lo scorso fine settimana, mentre i Knicks giocavano a San Antonio, diversi tifosi si sono ancora radunati intorno al Madison Square Garden per una festa di visione, che ha portato a diversi arresti e a un poliziotto colpito in faccia che ha dovuto mettere punti di sutura. Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha dichiarato: "I newyorkesi sono giustamente entusiasti della storica corsa dei Knicks alle Finals e vogliamo che i tifosi celebrino insieme questo momento. Tuttavia, non c'è spazio per la violenza e nessuna tolleranza per gli attacchi contro agenti di polizia" (via CBS).

I Knicks giocheranno di nuovo mercoledì sera e poi torneranno a San Antonio per Gara 5. Se i Knicks dovessero vincere le due partite successive, avrebbero conquistato il campionato NBA, il primo dal 1973, a San Antonio.