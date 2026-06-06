Riyo Games rende omaggio agli iconici RPG a turni nell'animato impressionante Threads of Time

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Gli appassionati di RPG a turni sono stati trattati ultimamente, con ogni tipo di progetto che sta arrivando e conquistando il mondo. Lo sviluppatore Riyo Games cerca di conquistare una fetta di questa torta, dato che lo sviluppatore indie è apparso al Day of the Devs per mostrare un altro sguardo al suo prossimo RPG a turni, noto come Threads of Time.

Questa è un'avventura di viaggio nel tempo che porta i giocatori attraverso una varietà di epoche, dai dinosauri al lontano futuro, tutto per scoprire i fili che legano queste epoche. L'obiettivo è seguire i fili per scoprire la verità dietro un tramo sinistro che mira a svelare l'arazzo del tempo.

Per superare questa immensa sfida, Threads of Time riunisce una schiera di personaggi carismatici reclutati da epoche diverse, e vede come difendono la linea temporale dai nemici in un'azione a turni intensa. Tutto questo mentre il gameplay è presentato in un'arte artigianale sorprendente che combina una varietà di stili, dalla pixel art all'estetica 2D in stile cartone animato/anime.

Non conosciamo ancora la data di lancio precisa di Threads of Time, ma sappiamo che il gioco è previsto per PC, PS5 e Xbox Series X/S in futuro. Guarda qui sotto il trailer del gioco, oltre ad alcune immagini.