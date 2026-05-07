R.M. Guera si rifiutò di guardare Django Unchained prima di creare la sua adattamento a fumetti

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Durante il nostro recente viaggio al Comicon Napoli, abbiamo incontrato ogni tipo di persona entusiasmante coinvolta nel mondo dell'intrattenimento, incluso il veterano scrittore di fumetti R.M. Guera.

Conosciuto più recentemente per aver pubblicato la serie The Goddamned per Image Comics, lo sceneggiatore e disegnatore è anche noto per essere stato l'individuo che ha creato l'adattamento a fumetti di Django Unchained, che ha debuttato più o meno nello stesso periodo del film e ha visto nuovi capitoli tra il 2012 e il 2013.

Essendo un film così in rilievo, ci siamo chiesti com'è stato realizzare il fumetto Django Unchained, tutto in un'intervista con Guera che potete vedere qui sotto. Ha spiegato che in realtà è stato piuttosto difficile realizzare il fumetto dal punto di vista logistico, e che per evitare che sembrasse troppo simile al film, Guera si è rifiutato di guardare il film prima di mettere la penna sulla carta.

"Uno dei punti più importanti per me, facendo Django, era di non vedere il film. Così ho detto, accetterò, ma non voglio vedere il film. Quindi mi hanno mandato molte referenze, e ho cercato di adattarle in un modo... A mio avviso, Django era coinvolto in troppa persona. È stato un po' stancante, e la sceneggiatura non è stata adattata. Quindi era un continuo tira e molla con il produttore, con questo ragazzo, con quell'altro. È stato un po' stancante. Quindi, a mio avviso, avrebbe dovuto essere fatto come un libro molto, molto spesso, con tutto ciò che è stato tagliato dal film. E facendo la cosa del film, a modo mio, penso che, secondo me, avrebbe potuto andare meglio. Avrebbe potuto essere più lungo, in un certo senso. Avrebbe potuto essere diviso in capitoli, fatto come un libro. Quindi, è stato un bel lavoro, molto bello. Sono felice di averlo fatto. La sceneggiatura era buona, ma non adattata. Quindi, questo era il tempo di mangiare costantemente."

Guarda l'intervista completa con Guera qui sotto, dove parliamo anche del ritorno dell'etichetta Vertigo alla DC, del suo amore per il genere western e altro ancora.