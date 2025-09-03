RML Group ha sfoggiato la super-Porsche GTH

HQ

Prototipo P39 era il nome di questa vettura quando è stata presentata lo scorso autunno e ora, proprio come allora, quando è finalmente apparsa in versione di produzione finita, è una Porsche 911 Turbo-S completamente modificata.

La slitta sportiva di Stoccarda ha in questo caso ricevuto nuove sospensioni con nuovi ammortizzatori e freni peggiori, l'intera carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio prepeg e il motore è stato portato da 600 cavalli a 925 cavalli e 1000 Nm di coppia. Il prezzo quindi? 495.000 sterline su cui si può contare, e questo non include l'auto del donatore, che costa 250.000 sterline in più. RML annuncia di aver costruito il primo modello di produzione verniciato nel colore "Storm Purple" e dopo questo ne costruirà altri 39. A quel punto il progetto è completo.