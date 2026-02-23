"Purificatore del palato" è un termine che in realtà è estremamente utile quando si parla di videogiochi. Non è solo tra esperienze di gusto diverse che un piatto più leggero, dolce e senza attrito deve scivolare giù - anche tra esperienze di gioco più intense, serve un "pulitore mentale". Un purificatore del palato, ma per l'anima. Roach Post è proprio quel tipo di distrazione. Un gioco accessibile, dolce e completamente privo di drammaticità.

Hai mai giocato a Patchwork? Un gioco da tavolo in cui disponi pezzi a forma di poliomino per cucire insieme una trapunta patchwork. Un gioco incredibile, un vero classico e molto probabilmente fonte di ispirazione per gli sviluppatori Karp Games, che sono dietro Roach Post. Anche se qui non c'è un patchwork da cucire, la presenza dei pezzi di "Tetris" dalle forme diverse - che in questo gioco sono composti da timbri - parla da sé.

Clienti diversi hanno pacchetti di dimensioni diverse con vari gradi di difficoltà.

In Roach Post, un roguelike di enigma, il tuo obiettivo è ravvivare un vecchio ufficio postale - con l'aiuto di un gruppo di scarafaggi. Sì, anche a me sembra controproducente, ma gli scarafaggi hanno abilità diverse che ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi sia più facilmente che più velocemente. Queste abilità vanno da più "mescolamenti" per la pila di timbri a punteggi significativamente più alti per colori specifici. Niente di nuovo sotto il sole, ovviamente - un elemento che vediamo in quasi tutti i giochi roguelike - tranne che raramente sono rappresentati da scarafaggi.

I diversi colori hanno sinergie tra loro, ma anche conflitti diretti. Alcuni colori non si integrano affatto, quindi devi pianificare attentamente la posizione dei timbri per evitare di metterti in situazioni in cui sei più o meno costretto a spararti nei piedi. Hai anche un numero limitato di mosse, e i timbri più grandi le consumano molto più velocemente. Quindi più grande non è sempre meglio - anche se ti danno punti significativamente più alti rispetto a un timbro più piccolo.

Annuncio pubblicitario:

Le diverse icone sui pacchetti cambiano sinergie, aumentano o diminuiscono i punti, e alcune sono puri ostacoli durante il posizionamento dei timbri.

Il "coy gaming" è un genere definito da un'atmosfera calma, accogliente e rilassante. Questi attributi possono certamente essere applicati a Roach Post. È carino, molto pacifico e ha uno stile da cartone animato che è sia allegro che piacevole. È semplicemente così com'è: niente di avanzato e niente che ti lasci a bocca aperta di stupore. Ma come un buon ripulimento mentale? Calza perfettamente.

Roach Post è divertente. Ha un loop che crea dipendenza limitato solo dal fatto che il gioco risulta un po' ripetitivo dopo qualche ora di gioco. Le diverse scarafaggi aiutano sicuramente a variare l'esperienza, ma mai in modo rivoluzionario. Proprio come in Patchwork, è molto soddisfacente collocare pezzi a forma di poliomino in modo accattivante, e l'intero concetto è davvero "comfort gaming" nella sua forma più pura.

È esattamente quello che di solito mi dice il mio capo.

Annuncio pubblicitario:

Quindi, ti piacerebbe qualcosa di piccolo in cui immergerti tra un'esperienza di gioco più seria e intensa? Dai un'occhiata a Roach Post - molto probabilmente non rimarrai deluso.