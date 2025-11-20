Roadside Research confermato il primo giorno su Xbox Game Pass

Roadside Research, il gioco in cui tu e fino a tre amici interpretate alieni che studiano gli umani in una stazione di servizio lungo la strada, ha appena ricevuto un nuovo trailer alla presentazione Xbox Partner Antena. Arriveremo nel primo trimestre del 2026 e lancerà il primo giorno su Xbox Game Pass.

Il gioco è un simulatore cooperativo, in cui gestirai la stazione di servizio, cercherai di studiare i clienti umani e cercherai di tenere nascosta la tua identità aliena. Anche come gioco cooperativo, puoi essere certo che ti metterai in mezzo a ogni sorta di marachelle con i tuoi compagni alieni.

Roadside Research attualmente ha una demo disponibile, e quando verrà lanciata arriverà prima in Accesso Anticipato. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per un'anteprima di ciò che è disponibile.