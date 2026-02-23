Rob Jetten diventa il più giovane Primo Ministro olandese

HQ

Rob Jetten è stato formalmente insediato lunedì come primo ministro più giovane dei Paesi Bassi dopo essere stato insediato dal re Willem-Alexander, ma la sua coalizione di minoranza affronta subito una battaglia in salita in parlamento.

Jetten, 38 anni, ha guidato il suo partito pro-UE Democrats 66 (D66) a una vittoria a sorpresa lo scorso ottobre, promettendo un reset dopo anni di politica polarizzante dominata dal leader nazionalista Geert Wilders. La sua nuova coalizione con i Cristiano-Democratici e il VVD detiene solo 66 dei 150 seggi alla camera bassa, costringendola a cercare il sostegno dell'opposizione per ogni importante mossa politica.

Rob Jetten

Al centro dell'agenda del governo c'è un aumento storico della spesa per la difesa per raggiungere l'obiettivo NATO del 3,5% del PIL entro il 2035, rispetto a circa il 2% attuale. L'aumento sarebbe finanziato tramite una proposta di sovratassa "freedom tax" sul reddito, insieme a tagli al welfare, maggiori contributi personali alla sanità e un aumento più rapido dell'età pensionabile.

I partiti di opposizione di tutto lo spettro hanno criticato il piano. Il leader di sinistra Jesse Klaver ha definito le proposte ingiuste, sostenendo che avrebbero un impatto sproporzionato sulle famiglie a basso reddito, mentre Wilders ha promesso di resistere apertamente alle iniziative della coalizione. Jetten ha cercato di presentare la sua posizione minoritaria come un'opportunità per una cooperazione più ampia, segnalando che negli ultimi mesi restano possibili aggiustamenti ai piani di bilancio...