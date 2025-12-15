Rob Reiner e la moglie Michele sono entrambi deceduti

HQ

Il regista e attore americano Rob Reiner è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles insieme a sua moglie, Michele Singer Reiner. Rob aveva 78 anni e Michele 68, e entrambi furono trovati morti per ferite da coltello.

Secondo People, la coppia è stata trovata morta dalla loro figlia Romy, e si ritiene che la persona che ha ucciso la coppia fosse il loro figlio Nick. In una precedente intervista con People, Nick ha parlato delle sue lunghe lotte con la droga, che lo avevano portato a rimanere senza casa in un certo momento della sua vita.

Per quanto ne sappiamo, la polizia di Los Angeles sta interrogando Nick, e probabilmente ne sentiremo altre presto man mano che questa storia continuerà a svilupparsi.

Rob Reiner è noto soprattutto per il suo lavoro di regista, avendo ricoperto la carica di This is Spinal Tap, The Princess Bride, Stand by Me, When Harry Met Sally, A Few Good Men e altri veri classici. È apparso anche in camera come attore, con il suo ruolo più recente quello di Albert Schnur in The Bear.