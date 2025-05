Robert De Niro condivide "amore e sostegno" per la figlia transgender

HQ

Dopo la rivelazione del coming out di suo figlio come transgender, l'attore Robert De Niro ha rilasciato una dichiarazione di sostegno a sua figlia, Airyn De Niro.

"Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia", ha detto l'attore a Variety in una dichiarazione. "Non so quale sia il grosso problema. Amo tutti i miei figli".

De Niro ha sette figli e li ha in gran parte tenuti lontani dai riflettori mentre crescevano perché volevano che avessero un'infanzia il più normale possibile. Può essere piuttosto difficile quando tuo padre è uno degli attori più famosi di tutti i tempi, ma Airyn è grata per questo.

"Sono grata che entrambi i miei genitori abbiano accettato di tenermi lontana dai riflettori. Mi hanno detto che volevano che avessi un'infanzia il più normale possibile", ha detto.

Annuncio pubblicitario:

Spesso, la generazione più anziana può essere associata a una mancanza di comprensione nei confronti delle persone transgender, ma sembra che De Niro non abbia nient'altro che l'amore nel suo cuore per suo figlio, il che nel clima politico odierno rappresenta un bel cambio di passo.