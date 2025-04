Robert Eggers dei baffi polarizzanti del conte Orlok: "Non c'è modo che questo ragazzo non abbia i baffi"

HQ

Chiunque abbia visto Nosferatu di Robert Eggers avrà molta familiarità con Count Orlok di Bill Skarsgård, il principale antagonista del film e l'individuo da cui deriva l'omonimo del film. Questo cattivo vampirico ha molti attributi fisici insoliti e sgradevoli, ma quello che sembra essere rimasto più colpito dai fan non è la sua forma macabra, il pene completamente in mostra o anche il suo viso sfregiato, no, in realtà sono i suoi peli sul viso che si sono rivelati più divisivi.

Infatti, in una recente intervista con Empire in cui si parla dei peli facciali diCount Orlok, Eggers ha rivelato che capisce che è una cosa difficile da digerire, ma anche che sceglierebbe di dare al vampiro dei baffi folti ancora una volta se dovesse fare il film una seconda volta.

Eggers spiega: "Lo capisco. È una pillola difficile da ingoiare per alcune persone. Ma non mi interessa nemmeno, perché non c'è un cazzo di modo in cui questo ragazzo non abbia i baffi. Adoro anche l'aspetto di Max Schreck [nell'originale di Murnau], ed è un cambiamento. Quindi, fair play, come si dice qui".

