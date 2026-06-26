Robert Eggers Werwulf ci mostra un "mondo brutale, spietato, spietato, grottesco"

Robert Eggers si impegna al massimo per rappresentare un mondo completamente distante dal nostro in Werwulf. Conosciamo le idee dei licantropi, ma in questa storia non ci saranno proiettili d'argento né infezioni tramite morsi. Invece, il personaggio di Aaron Taylor-Johnson affronta una maledizione nell'Inghilterra del 1300, che lentamente si trasformerà in qualcosa di irriconoscibile.

Parlando con Esquire, Eggers ha descritto il film in dettaglio, dandoci un'idea di cosa aspettarci quando vediamo il trailer o Werwulf per intero. "È un mondo davvero brutale, implacabile, spietato, grottesco. Più che mai, è fango, sangue, letame, pioggia, dolore e sofferenza," disse Eggers.

Gran parte della storia dell'Inghilterra è sparsa in questo periodo, ma sappiamo che si svolge prima che i lupi si estinguessero nel paese. Eggers si immerge completamente nella storia dell'ambientazione, rivelando che tutti i dialoghi sono in inglese medio. "Abbiamo lavorato con due professori di Oxford sul dialogo, che è in inglese medio, e poi abbiamo lavorato ampiamente con un coach di dialetti per un modo per temperare la pronuncia in modo comprensibile al pubblico moderno," Disse Eggers.

Oltre ad Aaron Taylor-Johnson, che interpreta il nostro lupo mannaro, sappiamo anche che Willem Dafoe tornerà a lavorare con Eggers, ed è chiaro che è un cacciatore. Anche Lily-Rose Depp è tornata a lavorare con il suo regista di Nosferatu, e Eggers dice che il suo personaggio è il "cuore del film."

Werwulf uscirà il 25 dicembre nelle sale.