Robert Henrysson, CEO di Supermassive Games, si dimette

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Robert Henrysson, CEO di Supermassive Games dal gennaio 2024, ha annunciato in un post su LinkedIn che si dimetterà da CEO dello studio e che sta anche interrompendo i legami professionali con Nordisk Games. In precedenza Henrysson ha guidato Avalanche Games Group (sia nel ruolo di presidente che di CEO ad interim) ed è stato una figura chiave nel lancio della serie Just Cause. Successivamente, durante il suo periodo in Supermassive, ha avuto "l'onore di guidare lo studio attraverso un periodo di intensi cambiamenti nel settore, ampliando la base clienti e instaurando una cultura di qualità costante in tutti gli aspetti del processo di sviluppo del gioco." Il suo lavoro è stato determinante nei tre titoli dello studio pubblicati sotto la sua guida: Piccoli Incubi 3, Il Casting di Frank Stone e Directive 8020.

Ha anche un messaggio per tutti i suoi colleghi dello studio: "A tutti in Supermassive Games, sono molto grato per tutto ciò che ho imparato e vissuto insieme a voi. Sei il miglior studio di videogiochi narrativi al mondo - sei brillante! E ti auguro il meglio per il futuro."

Anche se ha già detto che passerà l'estate in vacanza con la sua famiglia, promette di rimanere coinvolto nel mondo dei videogiochi ed è aperto a collaborazioni. Ha anche menzionato che parteciperà alla Gamescom.