Robert Kirkman dice che i fan "dovrebbero essere preoccupati per dove Mark è diretto" nella quarta stagione

Ora cheInvincible la stagione 3 è passata, i fan non vedono l'ora che arrivi il prossimo capitolo della popolare serie animata di Amazon. Robert Kirkman, l'autore della serie a fumetti, sa dove sta andando lo show, ovviamente, e vuole che i fan siano tanto preoccupati quanto eccitati.

"Dovresti essere preoccupato per dove sta andando Mark nella stagione 4 e oltre", Kirkman ha detto a Deadline. Parlando ulteriormente della quarta stagione, Kirkman ha parlato del conflitto di Viltrumite in cui ci dirigeremo, coinvolgendo un Thragg, che è già stato scelto.

"Dirò che la stagione 4 ha più cose di Viltrumite che potresti desiderare. Nella seconda stagione, abbiamo avuto le cose interessanti di Anissa e poi la storia di Nolan. Nella terza stagione, abbiamo avuto Conquest, e la storia di Nolan, e le cose che accadono nello spazio con Allen. Nella stagione 4, la situazione si intensifica davvero. Quindi, le persone che amano questo aspetto dello show, ne avranno sicuramente di più".

Non abbiamo ancora una data di uscita per la stagione 4 di Invincible, ma considerando che Amazon non ha più intenzione di farci aspettare anni tra una stagione e l'altra, i fan credono che la vedremo nel 2026.