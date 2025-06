Robert Lewandowski fa a modo suo, l'allenatore della nazionale polacca si dimette

HQ

Michał Probierz non sarà più l'allenatore della nazionale polacca. Robert Lewandowski vince la breve guerra fredda, iniziata la scorsa settimana, quando i giocatori del Barcellona hanno detto che non avrebbe più giocato con la Polonia con Probierz come allenatore.

Quella faida è iniziata perché Probierz, che aveva lasciato Lewandowski fuori dall'ultima chiamata, ha scelto di scegliere un nuovo capitano al posto di Lewandowski. L'attaccante del Barça, internazionale dal 2014, autore di 85 gol in 158 partite, non ha gradito il modo in cui è stato informato, "mentre metteva a letto i miei figli", e ha postato su X che a causa della "perdita di fiducia nell'allenatore", si sarebbe astenuto dal giocare di nuovo per la nazionale.

La Polonia ha perso martedì scorso 2-1 contro la Finlandia nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Mentre Probierz inizialmente aveva detto che non si sarebbe dimesso, una conversazione con il presidente della Federcalcio polacca Cezary Kulesza ha portato Probierz ad annunciare di lasciare il ruolo di allenatore, che ricopriva dal settembre 2023, dopo nove vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte.